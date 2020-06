Das Scharnhorst-Denkmal geht auf den preußischen General Gerhard von Scharnhorst zurück, der 1755 in Bordenau – und nicht in Scharnhorst – geboren wurde. Das Denkmal wurde am 12. November 1905 neben von Scharnhorsts Geburtshaus aufgestellt. Kaiser Wilhelm II. war am Entwurf beteiligt und übermittelte nach Aufstellung seine Glückwünsche.

Von Scharnhorst tat sich während seiner Zeit beim preußischen Militär durch seine militärischen und reformatorischen Leistungen besonders hervor. Als Kriegsminister von Preußen organisierte er das Heer von Grund auf neu. Statt adliger Herkunft zählte nun persönliches Können, um Offizier zu werden. Soldaten wurden nicht mehr schlicht zum Dienst gezwungen, sondern durch Patriotismus und Abschaffung von Prügelstrafen zum Dienst am Vaterland motiviert.

Seine Reformen bildeten einen wichtigen Beitrag zum Sieg über das napoleonische Frankreich. Von Scharnhorst starb 1813. Schiffe, Straßen und Schulen tragen heute seinen Namen.