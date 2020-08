Poggenhagen

Was macht ein kleines Urban-Farming-Start-up, wenn der urbane Raum zu klein wird für die großen Ziele? Umziehen ins Umland. Vor den Toren Neustadts in Poggenhagen entwickeln die jungen Gründer Kim Wingenfelder und Manuel Heil auf dem Gelände der Forellenwirtschaft Göckemeyer Produktionsverfahren, um einen Trend-Salat anzubauen – Brunnenkresse. Die beiden gehören zu den ersten Start-ups, die mit ihrer Unternehmung das experimentierfreudige Umfeld des hannoverschen Platz-Projekts in Linden verlassen, um ihr Produkt in die Welt zu tragen.

Kleine Pflanze, großer Gewinn. Brunnenkresse schmeckt nach mehr, als es den Anschein hat. Quelle: Mario Moers

Wachstum braucht Platz

„Irgendwann werden die 13 Quadratmeter Gewächshaus zu klein“, erklärt Kim Wingenfelder. Sie steht auf einer großen Wiese neben einer hüfthohen Anbaustraße aus mehreren mit Rohren verbundenen Plastikbecken. Darin sprießt das grüne Gold, die Brunnenkresse. Bis zu 20 Euro kostet ein Kilo der angesagten Trendpflanze auf dem Markt. Wer seinen Salat-Bowl instagram-tauglich aufpimpen will, zahlt gern ein wenig mehr für sein Superfood.

Die 30-jährige Wingenfelder studiert Internationalen Gartenbau in Hannover. Gemeinsam mit ihrem Freund Manuel, einem Doktoranden am Institut für elektrische Energiesysteme, hat sie 2018 auf dem Platz-Projekt in Hannover-Linden begonnen, sich mit der Aquaponik zu beschäftigen. Das meint die Kombination von Hydrokultur und Fischwirtschaft. Vereinfacht gesagt, werden dabei aus den Ausscheidungen der Fische durch Mikroorganismen Nährstoffe für die Kressezucht gewonnen. Die Fische wiederum profitieren von den Pflanzen, die das Wasser filtern. Ein Anbauverfahren, das weltweit als nachhaltige und zukunftsträchtige Methode gehandelt wird.

Das Lindener Platz-Projekt erwies sich für die beiden als der perfekte Ort, die Idee zu entwickeln. „Man konnte schnell loslegen, sich Werkzeug leihen zum Beispiel“, erzählt Heil. Beim Schweißen half ein Bierbrauer aus dem Start-up im Nachbarcontainer. Bei der Entwicklung der Geschäftsidee ein Mitarbeiter des Gründungsservice der Leibniz-Universität, der in seiner Freizeit im Platz-Garten werkelt. Produktionsüberschüsse beim Salat gaben die Aquaponiker an eine Nahrungsmittelkooperative am Platz ab. Die Synergieeffekte des Stadtlabors waren für das Start-up ein optimaler Nährboden. „Das ist natürlich etwas ganz anderes, als im Kleingarten zu werkeln“, erzählt Kim.

Ein Neustädter Koch ist Fan der Brunnenkresse

Von der Handvoll Brunnenkresse, die in dem Platz-Container wächst, lässt sich gleichwohl kein Lebensunterhalt bestreiten. Daher die Entscheidung, in diesem Jahr eine ungenutzte Fläche der Fisch-Farm in Poggenhagen zu mieten. Deren Eigentümer Steffen Göckemeyer experimentiert bereits seit einigen Jahren selbst mit der Brunnenkresse. Zur Freude des benachbarten Landgasthauses Meyer. Dessen Koch Sebastian Faber ist großer Fan der Kresse. Brunnenkresse serviert er als Pesto, Suppe oder Schaumsoße zur Forelle. „Es ist ziemlich cool, regional angebaut und bislang ein Alleinstellungsmerkmal, auch wenn sich das langsam ändert.“ Auch seine Kollegen interessieren sich inzwischen für die rettich-scharfe Salat-Alternative.

25 Kilometer fährt das Paar jetzt nach Uni-Ende und Feierabend zu seiner kleinen Farm. Dort wollen Wingenfelder und Heil den Kresse-Anbau mithilfe mehrerer Pilot-Anlagen optimieren. Das Gelände soll außerdem als Lernort über das gesamte Thema Permakultur informieren. Eine Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und anderen Institutionen ist vorstellbar. „Rund um das Steinhuder Meer sehen wir da viel Potenzial“, sagt die 30-Jährige. Mit ihrem Start-up verbinden beide auch eine Botschaft. „Als kleines Rädchen im System wollen wir ein Impulsgeber sein“, sagt Heil.

Ob ihr von Klimawandel- und Nachhaltigkeitsdebatte inspirierter Ansatz auf dem Land so gut ankommt wie in Linden? Die Gründer sind optimistisch. „Wenn Kim loslegt mit konventionellen Landwirten zu diskutieren, bekommt sie erst starken Gegenwind. Aber wenn der Bauer dann in der Dürreperiode sieht, dass bei ihr alles wächst, findet ein Umdenken statt“, sagt der Doktorand. 2021 wollen die beiden richtig loslegen. Dann steigen auch in Neustadt die Chancen, den nächsten Salat mit Brunnenkresse zu servieren.

Von Mario Moers