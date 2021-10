Mardorf

Zu zwei Hauptversammlungen in einer hat sich der DRK-Ortsverein Mardorf getroffen. Die Vorsitzende Rosi Höfer hofft darauf, wieder weitaus mehr Aktivitäten anbieten zu können als lediglich Blutspendeaktionen.

Zum Spielenachmittag will Höfer im November einladen, eine gemeinsame Tour zur Besichtigung einer Kerzenfabrik steht auf ihrem Plan, ebenso auch die DRK-Beteiligung an Mardorfs Lebendigem Adventskalender. Und selbstverständlich eine Weihnachtsfeier. Viele Dinge, auf die die Mitglieder in der Pandemie verzichten mussten.

Versammlung bestätigt Vorstand im Amt

Verzichtet hatten sie auch auf ihre Hauptversammlung 2020, die sie nun nachholten und auf der sich der Vorstand in bewährter Konstellation erneut wählen ließ. Neu dabei sind Tessi Wolter und Kimberly Tahn als Beisitzer.

Außerdem hatte Höfer Auszeichnungen für langjährige DRK-Mitglieder mitgebracht: Für Erika Dörpmund, die vor 25 Jahren beitrat, für Erika Böllert, Gisels Faulwetter, Irma Feldt, Lisa Förthmann, Edith Gulibrzuch, Inge Ohlhagen, Wilma Struckmann und Margot Wolter nach 40 Jahren, Elfriede Dinter und Lisa Ohlhagen für 50 Jahre sowie Dieter Denker und Ilse von Hoffen für 60 Jahre Mitgliedschaft. Die 99-jährige Anneliese Münchow erhielt einen persönlichen Besuch von Höfer. Ihren Mitgliedsausweis, den sie bei ihrem Eintritt zum DRK vor 80 Jahren ausgehändigt bekommen hatte, konnte die ältere Dame noch vorzeigen.

Von Beate Ney-Janßen