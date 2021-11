Neustadt

24 sorgfältig gefüllte Tüten aus Neustadts Wirtschaftskraft warten auf Gewinner. Wer eine dieser Tüten geschenkt bekommen möchte, meldet sich auf der Homepage www.kaufinneustadt.de für die Teilnahme am Adventskalender an. Am Mittwoch, 1. Dezember, dreht sich die Lostrommel bei Neustadts Wirtschaftsförderung zum ersten Mal. Täglich wird ein Gewinner oder eine Gewinnerin ermittelt. 

Was in den Tüten steckt, bleibt ein Geheimnis

Lesen Sie auch Neustadt: Eine Million Euro Förderung für die Innenstadt

Neustädter Unternehmen haben jeweils eine der Tüten gepackt. In manchen stecken Gutscheine, in anderen Leckereien. Das Rätsel zu lüften, was sich in welcher Tüte verbirgt, bleibt dem jeweiligen Gewinner des Tages vorbehalten. Wen das Los getroffen hat, können alle Teilnehmer täglich auf www.kaufinneustadt.de erfahren. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Von Beate Ney-Janßen