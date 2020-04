Keine Besuche: Angehörige spielen Theater für Nöpker Senioren

Nöpke

Martina Grupe ist seit zwölf Jahren Leiterin des Seniorenheims Lebensraum in Nöpke. In den vergangenen Wochen hat sie erlebt, wie Angehörige kreativ werden, um ihren Familienmitgliedern im Heim zu versichern, dass sie nicht allein sind. Rührende Szenen und Unterstützung aus vielen Dörfern in der Umgebung machen der Heimleiterin Freude.

Spontan-Theater vor dem Fenster

„Zweimal täglich steht Wilfried Nordmann vor den Fenstern des Speisesaals, zeigt seiner Frau Gisela die neusten Fotos der Familie oder hält Plakate hoch, mit liebevollen Grüßen“, erzählt Grupe. „Gemeinsam mit Helmut Fledz, dessen Frau Marlies ebenfalls bei uns lebt, führte er sogar schon ein kleines Theaterstück da draußen auf“, berichtet die Heimleiterin weiter. Die beiden Männer hielten ein Picknick ab und stießen auf das Leben an.

Ostergrüße per Video-Chat

Andere Familienmitglieder hinterlassen Grußkarten vor der Tür oder schicken sie per Post. „Ich bin dankbar, dass sich Angehörige und auch Bewohner an die Regeln halten. Es gibt hier kein Raus- oder Reinschleichen“, betont Grupe. Am Sonnabend wollen die Bewohner, wie jedes Jahr, ein kleines Osterfeuer hinterm Haus entzünden. „Da sind auch Angehörige gerne dabei, aber das ist dieses Mal leider nicht möglich“, sagt Grupe. Büroleiterin Merle Grupe ist dabei, einen Video-Chat einzurichten. „Meine Tochter hat den Angehörigen unseren Skype-Namen geschickt. Wer die technischen Möglichkeiten hat, kann zu Ostern mit den Liebsten hier im Haus Ton- und Bild-Grüße austauschen“, sagt die Heimleiterin.

„Die jährliche Osterandacht in unserem Speisesaal findet ja leider nicht statt. Doch Pastor Dirk Heuer schickt mir per E-Mail einen Text zum Vorlesen“, sagt sie. Unterstützt wird sie dabei von Familie Hahn aus Hagen, die ein kleines Bläserkonzert vor dem Fenster organisiert. Auch sonst gibt es viel Hilfsbereitschaft „Die Landfrauen und andere Nähfreudige versorgen uns mit selbst genähten Masken“, erzählt Grupe. „Und die Apotheke in Mandelsloh mischt für uns das so wichtige Desinfektionsmittel an.“

Mitarbeiter sind sehr engagiert

Voll des Lobes ist Grupe auch für ihre insgesamt 40 Mitarbeiter. „Sie sind sich alle ihrer Verantwortung bewusst und achten im Privatleben darauf, ihrer Sozialkontakte gering zu halten“, betont die Heimleiterin, „und unsere Minijobber springen gerne ein, wenn Mitarbeiter ausfallen“, berichtet sie weiter. Während der Corona-Krise werden die 450-Euro-Kräfte teilweise mehr als sonst benötigt. Vom März bis Ende Oktober dürfen die Verdienstgrenzen jeweils fünfmal überschritten werden.

„Die ehrenamtlichen Mitarbeiter unterstützen uns mit Anrufen und Grußkarten oder stellen ein Paket Kaffee vor die Tür“, freut sich Grupe. Ihr besonderer Dank gilt ihren drei Betreuungskräften. „Der tägliche Umgang mit unseren dementen Bewohnern unter diesen Voraussetzungen, ist schon eine Herausforderung“, betont sie. Senioren mit Demenz benötigen mehr Kontinuität in ihrer Beschäftigung und Betreuung als andere Pflegebedürftige. „Wir haben uns hier ganz gut organisiert“, sagt Grupe. „Doch wir freuen uns, wenn die Familienangehörigen endlich wieder unsere Bewohner besuchen dürfen“, fügt sie hinzu.

Von Susann Brosch