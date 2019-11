Neustädter Land

Zum Volkstrauertag am Sonntag, 17. November, sind der Kernstadt und vielen Dörfern des Neustädter Landes Gedenkveranstaltungen geplant. Eine Übersicht.

Die Soldatenkameradschaft Eilvese trifft sich um 9 Uhr am Schützenhaus „Unter den Eichen“. Der Gedenkgottesdienst mit anschließender Kranzniederlegung beginnt um 9.30 Uhr.

In Rodewald beginnen um 9.30 Uhr Gottesdienst und Gedenkstunde am Denkmal auf dem Friedhof der mittleren Bauernschaft. Im Anschluss ist eine Kranzniederlegung in der unteren Bauernschaft vorgesehen.

In Niedernstöcken beginnt die Gedenkfeier mit Kranzniederlegung am Friedhof um 9.30 Uhr, die Landtagsabgeordnete Wiebke Osigus spricht. Anschließend geht die Gemeinde zum Gottesdienst.

Die zentrale Feier in Neustadt beginnt um 10 Uhr in der Liebfrauenkirche. Die Kränze werden dort zunächst am Buch der Gefallenen niedergelegt, später zu den Denkmalen an der Suttorfer Straße gebracht. Neben Gedenkansprachen von Reservisten und Soldaten werden auch junge Leute von der Berufsschule sich äußern.

Die Gedenkstunde in Borstel beginnt um 10 Uhr an der Friedhofskapelle mit anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal. Im Anschluss treffen sich die Kameraden der Soldatenkameradschaft Borstel im Schützenhaus, Gäste sind willkommen.

Die Gedenkfeier in Schneeren beginnt um 10 Uhr am Ehrenmal des Friedhofes. Vereine und Verbände treffen sich bereits um 9.30 Uhr am Gasthaus Asche. Im Anschluss an die Gedenkfeier wird zu einer Andacht in die Friedhofskapelle eingeladen.

In Helstorf beginnt die Feier um 10 Uhr mit dem Gottesdienst, den auch Vereine und Mitglieder der Bundeswehr mitgestalten. Anschließend werden Kränze an beiden Ehrenmalen auf dem Kirchhof niedergelegt, Ortsbürgermeisterin Silvia Luft hält eine Rede. Nach der Feier treffen sich alle im Gemeindehaus bei Rinderwurst und Hochzeitssuppe.

Auch in Mandelsloh ist ab 10 Uhr Gottesdienst, anschließend wird am Denkmal neben der St.-Osdag-Kirche ein Kranz niedergelegt, Ortsbürgermeister Günter Hahn hält eine Gedenkrede und der Posaunenchor spielt.

Der Gottesdienst in Basse beginnt um 10.30 Uhr. Die Mitglieder der Feuerwehr und der Kyffhäuser-Kameradschaft treffen sich um 10 Uhr am Feuerwehrgerätehaus. Nach Gottesdienst und Gedenkfeier laden sie dorthin zum Wurstessen ein.

In Poggenhagen beginnt um 11 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Johannes, Schlesierstraße 15. Im Anschluss gibt es eine wärmende Suppe. Danach wird der Kranz auf dem Friedhof niedergelegt.

Der Gottesdienst in Hagen beginnt ebenfalls um 11 Uhr. Bei der Gedenkfeier ab 11.40 Uhr am Mahnmal für die Opfer aus drei Nationen tragen Konfirmanden kurze Texte über vier Hagener vor, die der Krieg das Leben kostete. Heimatforscher Heinz Busse hat ihre Geschichten rekonstruiert.

In Mardorf treffen sich die Vereine um 11.30 Uhr vor dem Dorfgemeinschaftshaus am Aloys-Bunge-Platz. Um 12 Uhr beginnt die Feierstunde am Denkmal. Die Notteich-Brass-Band der Feuerwehrkapelle begleitet die Veranstaltung musikalisch.

Bordenau begeht den Volkstrauertag in der St. Thomas-Kirche. Ein Gottesdienst beginnt um 11.30 Uhr, die Gedenkfeier dann gegen 12.20 Uhr mit Texten und Liedern zum Gedenken, begleitet von Orgel und Klarinette. Ausrichter sind der Schützenverein und die Initiative „ Bordenau liest“. Die Feier endet mit Gesang und der Niederlegung des Kranzes am Gedenkstein.

In Nöpke treffen sich Vereine und Bürger um 13.30 Uhr am Nöpker Bierhus. Von dort geht es zum Gedenkgottesdienst in der Friedhofskapelle mit anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal. Gäste sind willkommen.

Eine Andacht zur Ehrung der Toten und Vermissten beider Weltkriege in der Friedhofskapelle in Empede beginnt um 14 Uhr. Anschließend werden die teilnehmenden Vereine und Gemeindemitglieder sowie eine Abordnung der Patenkompanie mit Pastorin Christina Norzel-Weiß Kränze am Denkmal niederlegen. Die Vereine treffen sich um 13.45 Uhr an der Friedhofskapelle.

In Suttorf trifft sich die Gemeinde um 14 Uhr in der Kapelle zu einer Andacht, die vom gemischten Chor Harmonia Suttorf begleitet wird. Anschließend wird am Denkmal ein Kranz niedergelegt.

Die Kranzniederlegung der Schützenvereins in Bevensen beginnt um 14.30 Uhr am Denkmal an der alten Dorfstraße.

In Welze beginnt die Andacht am Denkmal an der Notbrunnenstraße um 15 Uhr, der Männergesangverein singt dazu. Der Verein Dorfgemeinschaftshaus lädt anschließend zu Kaffee und Kuchen ein.

Von Kathrin Götze