Neustadt

Zum Swinging Saturday am Sonnabend, 6. Juli, tritt ab 11 bis etwa 14 Uhr auf der Bühne vor der Sparkasse die Band Andacava auf – der Neustädter Peter Eppler spielt das Schlagzeug. Die Bluesrockformation mit Wurzeln in Sarstedt bringt Songs von Eric Clapton, Bad Company, B. B. King und anderen Größen des Genres zu Gehör und hat auch noch Spaß dabei, was die Zuhörer spüren werden.

Von Kathrin Götze