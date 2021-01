Hagen

Um den Ausbau der Straße Am Anger in Hagen vorzubereiten, kommen in der nächsten Woche erst einmal Motorsägen zum Einsatz. Die Stadt lässt am Montag, 11. Januar, entlang der Strecke Bäume fällen. Der Ausbau solle im März starten, sagt Stadtsprecherin Kathrin Kühling.

Straße wird neu gepflastert

Das Projekt ist Teil der Dorferneuerung Mühlenfelder Land. Die Straße soll neu gepflastert werden. Ein separater Fuß- und Radweg, der zuerst am nahen Hagener Bach geplant war, soll nun entfallen. Am Einstieg zwischen den Straßen Am Gänseberg und Pflasterweg wird die Asphaltfahrbahn durch eine sogenannte Tragdeckschicht ersetzt. Platz für einen Fußweg gibt es dort nicht. Der sogenannte Vollausbau soll erst ab der Kreuzung Pflasterweg beginnen.

Aktuell geplant ist eine Pflasteroberfläche mit farblich abgesetztem Gehweg, der durch einen drei Zentimeter hohen Rundbord von der Fahrbahn getrennt wird.

Während der Arbeiten am Montag könne es im Verlauf des Tages immer wieder zu kurzzeitigen Behinderungen des Durchgangsverkehrs kommen, sagt Kühling. Die Nutzung der Straße werde jedoch – zumindest einseitig – weitestgehend sichergestellt.

Von Mirko Bartels