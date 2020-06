Neustadt

Die Szene ist bewegend, aber nicht ungewöhnlich. Ein Altstorch aus dem Nest an der Liebfrauenkirche nimmt sein Junges in den Schnabel. Er hebt es in die Luft und wirft es aus dem Nest. Storchenbetreuer Ulrich Stahl vom Naturschutzbund in Neustadt beobachte dieses Verhalten der Kernstadt-Störche in dieser Woche. Vier Jungtiere waren dort insgesamt geschlüpft. Nun sind es noch drei. „Der Grund wird sicher das mangelnde Futterangebot sein“, sagt Stahl. Obwohl er um dieses natürliche Verhalten weiß, lässt ihn das Schicksal des Vogels nicht kalt. Er begrub den Nachwuchs auf einer Schmetterlingswiese.

Füttern verboten

Hier sind es noch vier Jungstörche, wenig später warf der Altstorch ein Tier aus dem Nest. Quelle: Ulrich Stahl

Die aus menschlicher Sicht grausame Szene wirft die Frage auf, ob eine Zufütterung durch den Menschen den Tod hätte verhindern können. Tom Sauerland von der Landesarbeitsgemeinschaft Weißstorchenschutz Niedersachsen/ Bremen beim Nabu warnt vor dieser Fehlbeurteilung. „Sicher ist es nicht einfach, solche Bilder zu sehen. Aber wenn Sie beginnen, alle Störche zu füttern, gibt es bald keine Wildpopulation mehr“, sagt Sauerland. Was selbstverständlich klingen mag, kann durchaus ein Problem sein. Weil es in Niedersachsen immer mehr Störche gibt, sind auch Hausbesitzer häufiger mit der Situation konfrontiert. „Es gibt immer wieder Leute, die Störche füttern. Aber das ist sogar gesetzlich untersagt“, sagt Sauerland. Das Naturschutzgesetz verbietet sämtliche Eingriffe in das natürliche Brutverhalten.

Futtermangel ist außerdem nicht der einzige Grund, der zur Nachwuchsreduktion führen kann. Auch bei Krankheiten sortieren die Alttiere aus. Ein Indikator, ob es ihrem Nachwuchs gut geht, ist das bekannte Klappern der Kleinen, wenn die Eltern Nahrung liefern. „Wenn sie nicht richtig betteln, merken die Alttiere, das etwas nicht stimmt“, erklärt Sauerland.

Starke Population

Grundsätzlich ist es um Niedersachsens Störche gut bestellt. 2019 zählte der Naturschutzbund die höchste Anzahl an Brutpaaren und flüggen Jungen (2463) seit mehr als 60 Jahren. Auch in der Region Hannover gab es Rekordnachwuchs (153 Jungtiere). Ein wesentlicher Faktor für den Anstieg ist ein verändertes Zugverhalten. Viele Tiere beziehen ihr Winterquartier inzwischen in Spanien, statt weiterzufliegen bis Afrika. Die kürzere Reise spart Kräfte.

Von Mario Moers