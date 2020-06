Neustadts Altenheimseelsorger in den Ruhestand verabschiedet

Neustadt

Elf Jahre war Heinke Siemers Altenheimseelsorger im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf. Nun hat ihn Superintendent Michael Hagen in den Ruhestand verabschiedet. Kleiner als geplant musste die Feier ausgefallen. Statt eines Gottesdienstes gab es eine Gartenandacht in Neustadts Nicolaistift. An der nahmen unter Berücksichtigung der Corona-Beschränkungen viele Bewohner teil.

Senioren durch Höhen und Tiefen begleitet

Als große Aufgabe habe es Siemers angesehen, die Bewohner des Seniorenheims durch Höhen und Tiefen zu begleiten, sagte Hagen. Neben dem Nicolaistift war der scheidende Pastor ebenfalls für die Menschen in den Einrichtungen im Rosenkrug, Wölper Ring, Leinebogen und im Altenpflegeheim in Mandelsloh seelsorgerisch zuständig.

39 Jahre ist Siemers Pastor der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers gewesen, die letzten elf Jahre im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf. Dort engagierte er sich auch in der Notfallseelsorge – eine Arbeit, für die ihm der Superintendent bei der Verabschiedung besonders dankte.

Wiedersehen zum Stiftungsfest in 2021

Siemers hat Neustadt bereits verlassen und lebt nun in Bad Salzdetfurth. Ein Wiedersehen mit ihm werde es aber spätestens im Sommer 2021 zum 600-jährigen Bestehen des Stifts geben, sagte Pastorin Dagmar Brusermann, die der theologische Vorstand des Nicolaistifts ist.

Die Stelle des Altenheimseelsorgers ist derzeit vakant. „Hierzu sind wir im Gespräch mit der Landeskirche und dem Kirchenkreis und hoffen auf eine rasche Lösung“, sagte Brusermann. Die Bewohner des Nicolaistifts wünschten sich möglichst bald einen Nachfolger und dankten „ihrem“ Pastor zum Abschied mit herzlichem Applaus.

Von Beate Ney-Janßen