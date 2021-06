Neustadt

9350 Menschen mit Beeinträchtigungen leben in Neustadt. Das sind rund 20 Prozent der Einwohner. Für sie und alle anderen hat Behindertenbeauftragte Irene Siedow einen Aktionsplan Inklusion angeregt. Betroffenen soll ein Überblick über vorhandene Hilfen gegeben und Handlungsbedarf identifiziert werden.

Die Behindertenbeauftragte weiß sehr genau von den Schwierigkeiten, mit denen Menschen mit Beeinträchtigungen zu kämpfen haben. Schließlich wenden sich viele direkt an sie. Altersbedingte Einschränkungen sind ein wesentlicher Punkt. Dabei stehe oft Barrierefreiheit im Sinne von Rampen im Fokus, sagt sie. Aber auch der Zugang zu Bushaltestellen und der Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs seien immer wieder Thema.

Breite Beteiligung

Mit im Boot ist die Stadtverwaltung, sind Kommunalpolitiker, Experten und Betroffene. Eine Lenkungsgruppe ist gegründet worden, vier Arbeitsgruppen sollen noch gebildet werden. Gudrun Loosemore ist selbst Betroffene, beteiligt sich deshalb an dem Prozess. Vor drei Jahren hatte sie einen schweren Unfall, nun ist sie gehbehindert. „Das war wie ein Orkan, der alles aus der Verankerung reißt“, sagt sie. Seitdem ist sie schwerbehindert und hat sich durch einen vielschichtigen Dschungel kämpfen müssen auf der Suche nach Unterstützung.

„Wir haben hier in Neustadt viele Angebote“, sagt Siedow. Das Problem liegt aber darin, den Betroffenen einen leichten Überblick zu verschaffen. Weswegen sie in der Stadtverwaltung den Aktionsplan Inklusion angeregt hat. Der solle alle Bereiche des Lebens umfassen. Von der Geburt bis zum Tod, von Frühförderung und Schule bis zur Berufsausbildung. Von Gesundheit und Mobilität bis zu Freizeit und Kultur.

Zweiter Schritt: Veränderungen hin zur Inklusion

Die Beratungsangebote sollen auf der städtischen Homepage gebündelt werden. Das ist nach Siedows Plan aber erst der Anfang. Im zweiten Schritt solle sukzessive daran gearbeitet werden, Mängel abzustellen. Die Homepage der Stadt auch in leichter Sprache anzubieten, werde mehr als nur Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen helfen. Jede Rampe sei nicht nur für Rollstühle, sondern auch für Kinderwagen und Bollerwagen gut. „Davon kann die ganze Gesellschaft profitieren“, sagt sie.

Inga Heidemann, Fachdienstleiterin Soziale Arbeit, wirft ein, dass der Aktionsplan außerdem die Neustädter sensibilisieren solle. Therapiehunde kommen ihr in den Sinn. Geschäftsleuten, bei denen Hunde draußen bleiben müssen, deutlich zu machen, dass Ausnahmen gerechtfertigt seien. Auch das könne mit dem neuen Ansatz erreicht werden. Stadtsprecherin Kathrin Kühling hat im Blick, mehr Menschen mit Beeinträchtigungen auf den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln.

An Ideen, wozu der Aktionsplan genutzt werden und wem er helfen kann, mangelt es nicht. Der Prozess erfordert Geduld. Er ist auf mehrere Jahre angelegt. So breit gefächert, wie das Thema an sich.

Von Beate Ney-Janßen