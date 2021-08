Neustadt

Neben dem KRH Klinikum Neustadt rollen die Bagger. Mit deutlicher Verspätung haben an der Röntgenstraße die Arbeiten zum zweiten Bauabschnitt des „Haus für Gesundheit“ begonnen. Er sollte eigentlich bereits 2019 fertig ein. Der erste Teil, der in direkter Nachbarschaft zum Krankenhaus unter anderem das Diabetes-Zentrum, Bäcker und Apotheke beherbergt, entstand schon vor sechs Jahren. „Leider gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Verzögerungen ganz verschiedener Art“, sagt Unternehmer Günter Rahlfs. Seine Firmen Rahlfs Immobilien und Neustädter Bauplanung sind federführend bei der Unternehmung. Nun visieren die Verantwortlichen das erste Quartal 2023 an, um das in teilen fünfstöckige Gebäude an die neuen Mieter übergeben zu können.

Kindergarten im Erdgeschoss

Die Arbeiten zum zweiten Bauabschnitt für das Haus für Gesundheit haben begonnen. Quelle: Mirko Bartels

Rund 3000 Quadratmeter Fläche soll das zusätzliche Ärztehaus seinen Nutzern zur Verfügung stellen, rund 6 Millionen Euro kalkuliert Rahlfs für das Projekt. 400 Quadratmeter seien bereits an einen Praxisbetrieb vermietet. „Für die restlichen Flächen stehen wir in Verhandlungen“, sagt der Unternehmer. Etwa 1300 Quadratmeter seien noch verfügbar, sagt er. Ein Hauptmieter wird der Klax-Kindergarten Purzelbaum. Die Einrichtung wird das gesamte Erdgeschoss und Teile des ersten Obergeschosses belegen.

Die Kita wartet bereits seit einigen Jahren auf den Umzug. Sie nutzt bisher ein Gebäude unmittelbar neben dem Krankenhausteich. Der Bau ist in die Jahre gekommen, verfügt allerdings über eine sehr attraktive, parkähnliche Außenfläche. Darauf werden die Kinder künftig wohl verzichten müssen. „Dass Außengelände der neuen Kita wird zwar kleiner als das bisherige, es wird aber selbstverständlich den gesetzlichen Platzanforderungen genügen und überdies besser zu überblicken sowie zu pflegen sein“, sagt Klax-Sprecher Ferdinand Bostelmann-Reh.

Was mit der alten Kita und dem Grundstück geschieht, steht noch nicht fest. Beides gehört dem Klinikum Region Hannover.

Der Landeplatz bleibt

Einschränkungen beim Betrieb des Hubschrauberlandeplatzes des Klinikums soll es während der Bauphase nicht geben, sagt Nikolaus Gerdau, Sprecher für das Klinikum Region Hannover. Lediglich die Wegführung habe man leicht abgeändert, sagt er.

Von Mirko Bartels und Mario Moers