Poggenhagen

Schwere Maschinen roden dieser Tage Büsche und Bäume auf dem ehemaligen Kubald-Gelände längs der Poggenhagener Straße. Die Arbeiten schaffen letztmalig einen freien Blick auf die ehemalige Unternehmervilla inklusive Nebengebäude. Denn für die alte Villa ist in der Zukunft kein Platz mehr, sie weicht neuen Wohnungen.

Seit die ComZu GmbH ihren Firmensitz vor gut drei Jahren aus Garbsen nach Poggenhagen auf das ehemalige Betriebsgelände des Leuchtenherstellers Kubald verlegt hat, ist in den vormals leeren Hallen einiges geschehen. Nun geht es längs der Poggenhagener Straße weiter. „Wir möchten auf dem Gelände neu bauen“, sagt Jens Hackmann. Gemeinsam mit Oliver Gahr ist er gleichberechtigter Geschäftsführer der ComZu.

Der Standort ist wiederbelebt

„Leerstand haben wir auf dem Gelände fast nicht mehr“, sagt Hackmann. Der Standort in Poggenhagen bietet viel Platz: Das ehemalige Kubald-Gelände misst insgesamt gut fünf Hektar. Rund 10.000 Quadratmeter Hallen und Produktionsfläche und zusätzlich etwa 400 Quadratmeter Bürofläche galt es beim Einzug zu füllen. „Das haben wir inzwischen gut hinbekommen“, sagt Hackmann.

Etwa 6000 Quadratmeter Lagerfläche und ein Büro könne man dieser Tage noch extern vergeben, sagt Oliver Gahr. Die restlichen Kapazitäten haben ComZu und elf weitere Firmen belegt. Die ComZu handelt international mit Restposten, Sonderposten und Aktionsware, vertreibt nahezu ausschließlich Waren aus inländischer Produktion. Die dürfen vielfach nur ins Ausland verkauft werden, um andere Vermarktungswege zu schützen.

Zur Galerie Weil auf dem Gelände des Kubald-Werkes in Neustadt-Poggenhagen neue Wohneinheiten entstehen sollen, muss die Unternehmervilla weichen. Ein letzter Blick auf das Gelände.

Die Kubald-Geschichte endete 2014

Bis zur Schließung 2014 hatte an gleicher Stelle die Kubald GmbH ihre Heimat – und die hatte eine lange Tradition am Ort. Unternehmensgründer und Namensgeber Karl-Heinz Kubald war 1939 mit seiner Produktion nach Poggenhagen gekommen. Er hatte das Unternehmen 1935 in Hannover als Großhandel für Elektroartikel gegründet. Mit dem Umzug nach Poggenhagen änderte Kubald die Ausrichtung des Unternehmens. Seine Firma handelte nicht mehr nur mit Beleuchtungsmitteln, sie stellte sie selbst her. Für die Spezialgebiete Licht und Leuchten wuchsen die Produktionshallen –Kubald schrieb über Jahrzehnte eine Erfolgsgeschichte unweit von Neustadt.

Fertigung, Lackierung, Montage und Versand für die zahlreichen Sonderanfertigungen kamen anfangs aus Poggenhagen, später hatte Kubald vier weitere internationale Standorte. Hauptkunden waren unter anderem Mineralölkonzerne und Fast-Food-Ketten. Die ließen bei Kubald Leuchtwerbungen und Preiskästen für ihre Tankstellennetze und Schnellrestaurants fertigen.

Anfang 2014 erhärteten sich Gerüchte über ernsthafte wirtschaftliche Probleme. Damals beschäftige das Traditionsunternehmen nach inoffiziellen Zahlen in 61 Ländern rund 1500 Mitarbeiter. Am Hauptsitz waren es zu der Zeit nur noch etwa 100. Im Juni 2014 endete die Firmengeschichte, der damalige Firmenchef Alexander Kubald stellte den Insolvenzantrag. 79 Jahre nach der Gründung wurde die Produktion eingestellt, die Geräte wurden versteigert, und die Belegschaft wurde entlassen. Gut drei Jahre dauerte die Suche nach einem Nachfolger, bis die ComZu einzog.

Lesen Sie auch Auf dem Kubaldgelände wird wieder gearbeitet

Die Villa blieb ungenutzt

Leer geblieben ist bis heute der ehemalige Wohnsitz der Familie. Zuletzt als Bürogebäude genutzt, steht die sogenannte Kubald-Villa mit ihrem Nebengebäude am Rand des Produktionsgeländes in einem kleinen parkähnlichem Areal. Rund 1000 Quadratmeter mit Swimmingpool, dem sogenannten Badehaus, werden nun bald abgerissen. „Mit den Jahren ist die Substanz marode geworden“, sagt Hackmann.

Vom Balkon der Villa aus hat man einen schönen Blick über das Firmengelände und die Leinewiesen. Quelle: Mirko Bartels

Wegen der aktuellen Auflagen hätte man kräftig investieren müssen, um das Gebäude zu vermieten. „Da lohnt der Aufwand leider nicht, obwohl mir der Balkon der Villa am Obergeschoss der liebste Platz auf dem Gelände ist“, sagt Hackmann. Warum wird klar, wenn man einen Blick über die Balustrade wirft: Der Blick reicht über das Firmengelände und die Leinewiesen bis weit ins Neustädter Land.

Von Mirko Bartels