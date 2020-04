8. April war letzter Kriegstag in Hagen und anderen Dörfern

Hagen

Heute sei es beinahe so wie damals, sagt Heinz Busse, Jahrgang 1933. Eine gespenstische Ruhe lag in den ersten Apriltagen 1945 über seinem Heimatort Hagen. Eine Ruhe vor einem Sturm, von dem niemand wusste, was er bringen würde. Aktuell wird die Stimmung durch ein Virus verursacht, damals waren es die letzten Stunden des Zweiten Weltkrieges. In Hagen war der Krieg am 8. April 1945 vorbei – vor 75 Jahren.

Doch noch in den letzten Stunden dieser Weltkatastrophe mussten Menschen im Dorf ihr Leben lassen: acht an der Zahl. Dass sich die Lage zuspitzte, war seit Wochen deutlich, erinnert sich Busse, der die Stunden zwischen Krieg und Frieden als Zwölfjähriger erlebte. Eine Woche nach Ostern, am Sonnabend, 7. April 1945, war allerdings noch nichts vom Kampfgeschehen zu vernehmen. Trotzdem stieg die Anspannung der Dorfbewohner.

In Hagen herrschte bleierne Angst

Wie ein Lauffeuer hatte sich herumgesprochen, dass englische Truppen nahezu kampflos das wenige Kilometer entfernt liegende Neustadt eingenommen hatten. Auch, dass bei der Sprengung der Neustädter Leinebrücke 28 Briten getötet worden waren, als sie das Bauwerk gerade passierten. Soviel stand fest, an diesem 8. April 1945, einem Sonntag: In kürzester Zeit würden fremde Soldaten auch in Hagen einmarschieren und dagegen wollte man sich nicht verteidigen. Aber: Wie würden die britischen Soldaten in ihren schnell vorrückenden Panzern reagieren? Würden sie das Dorf unter Beschuss nehmen, töten, wen sie als potenzielle Gefahr betrachteten?

Heinz Busse erlebte das Kriegsende als Zwölfjähriger Quelle: privat

„Bei uns in Hagen war an diesem 8. April 1945 eine bleierne Angst zu spüren“, schildert Busse seine damaligen Eindrücke. Was mögen Ignaz Kröl, damals 34 Jahre alt, der 32-jährige Gaston Chevalier und Maurice Leneveu (30) an diesem Morgen empfunden haben? Sicher hofften sie auf ein schnelles Ende des Krieges und auf die Heimkehr. Die drei Männer – ein Pole, zwei Franzosen – arbeiteten als Kriegsgefangene auf Hagener Bauernhöfen.

Doch ihre Heimat sahen sie nicht wieder. Sie überlebten den 8. April 1945 nicht, wurden von Angehörigen einer SS-Ausbildungskompanie erschossen, die zur Mittagszeit aus Rodewald in Hagen einrückten – um ein Dorf zu „verteidigen“, das seinerseits bereits Panzersperren an der Hauptstraße abgebaut hatte.

Fast wäre auch Bauer Friedrich Kahle vor den Augen von Frau und Kindern erschossen worden. Der Chef der SS-Kompanie erwischte Kahle, als dieser ein Hinweisschild am Hofe abmontierte, warf ihm fehlende Verteidigungsbereitschaft vor und forderte ihn auf: „Stellen sie sich an die Wand. Ich erschieße Sie.“ Nur durch patriotischen Worte und dem Verweis auf mangelnde Bewaffnung konnte Kahle der Exekution entgehen, erinnert sich Busse.

Mahnmal steht im Zentrum des Ortes

Die Namen von Hagens drei getöteten Kriegsgefangenen stehen wie die von Emmy Block (19), Johann Timmermann (46) und Heinrich Müller (34) auf einem vor drei Jahren beispielhaft hergerichteten Mahnmal im Hagener Dorfzentrum.

Das Mahnmal im Dorfzentrum Hagen erinnert an die Toten beider Weltkriege. Quelle: Susanne Döpke

Drei Gebäude waren von anrückenden Panzern in Brand geschossen worden. In einem lebte Emmy Block, die das Feuer in ihrem Elternhaus schwer verletzte. Ein englisches Sanitätsfahrzeug fuhr die junge Frau noch ins Neustädter Krankenhaus. „Auf dem Kühler des Fahrzeugs musste unsere Gemeindeschwester Leonie sitzen und während der Fahrt die weiße Fahne schwenken“, erinnert sich Busse, als wäre es gestern gewesen. Doch aller Einsatz konnte die Hagenerin nicht retten, sie kurz nach ihrer Ankunft in der Klinik.

Timmermann war im Volkssturm eingesetzt, um den längst verlorenen Krieg zu gewinnen. Die SS-Kompanie – Teil einer Division mit dem Namen Hitlerjugend – hatte, ohne dass das im Dorfe jemand ahnte, kurzerhand am Hagener Berg eine Verteidigungsstellung errichtet. Neben Timmermann und Müller bezahlten noch zwei weitere deutsche Soldaten den gänzlich unsinnigen Versuch, die anrückenden britischen Soldaten aufzuhalten, mit ihrem Leben.

Acht Menschen starben in Hagen am 8. April. „Kein anderes Dorf im Neustädter Land hatte derart viele Tote zu beklagen“, weiß Busse. Das Mahnmal, mit dem Hagen der Kriegsopfer unabhängig von deren Herkunft gedenkt, trägt aber noch einen neunten Namen: Dorothea Umbach war mit ihrer Familie aus dem Rheinland evakuiert. Am 7. Mai 1945 spielte sie auf dem Hof, fand eine Handgranate und hob sie auf. Die Granate detonierte, zerriss den Körper des Kindes. Auch Dorothea ist ein Opfer des Krieges, der einen Tag nach ihrem frühen Tod, am 8. Mai 1945, mit der Kapitulation Deutschlands endete.

Zeitzeuge Heinz Busse recherchierte auch in anderen Orten Heinz Busse, Jahrgang 1933, war zwölf Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging. Der Hagener, bis 1995 Leiter der Stadtplanung im Neustädter Rathaus, ist ein brillanter Zeitzeuge. Busse hat die letzten Kriegstage in Hagen selbst erlebt und die Eindrücke niedergeschrieben. Was er über die letzten Kriegstage in den Chroniken Neustädter Dörfer finden konnte, fasste er ebenfalls zusammen. Busse lebt noch immer in Hagen. Stets an Entwicklung und Geschichte seines Dorfes interessiert, war er – damals als Vorsitzender des Vereins Dorfgemeinschaft – für die Herstellung des Mahnmals mit den Namen aller Hagener Kriegsopfer mitverantwortlich. 2014 veröffentlichte Busse ein Buch über einen Teil der Hagener Geschichte: Ein Dorf in der Zeit des Nationalsozialismus.

Kaum Widerstand in den Dörfern

33 Dörfer zählen seit 1974 zu Neustadts Stadtgebiet, in 17 davon wurde Busse fündig, fand in Dorfchroniken meist sehr kurze Abhandlungen zu den letzten Stunden des Zweiten Weltkrieges auf Neustädter Boden. Weiße Fahnen waren begehrt, an diesen Tagen im April 1945. Bettlaken taten es auch. Erfüllten sie doch ihren Zweck, den beiderseits der Leine von Süd nach Nord anrückenden britischen Truppen zu signalisieren: nehmt das Dorf ein, schießt nicht. Denn, wer nicht jung und unvernünftig war, nicht blind für die Realität oder fanatisch für einen „Endsieg“ kämpfte, der wollte nichts mehr wissen von diesem Krieg.

Bei Nöpke musste am 8. März 1945 ein B-17-Bomber notlanden. Quelle: Archiv Wittrock

Sechs Jahre Weltkrieg endeten vor Ort innerhalb von zwei, maximal drei Tagen. Das Geschehen an den Fronten hatten nur wenige der Menschen aus den Dörfern selbst erlebt, aber die meisten hatten Angehörige, Freunde oder Nachbarn zu betrauern.

Wechselvolle Stunden bis zur Kapitulation

Das mit den weißen Fahnen klappte nicht überall reibungslos. So zogen in Mariensee zwei übermütige junge Burschen los, um die auf dem Institutsgelände gehissten weißen Flaggen vor der Ankunft der Engländer wieder einzuholen. Bauer Hanebuth hinderte sie daran und sperrte die widerspenstigen Jugendlichen zu ihrer eigenen Sicherheit in einem Keller ein. So blieb das Dorf verschont.

In Otternhagen war es laut Chronik die Bäckersfrau, die aus einem Fenster im Obergeschoss weithin sichtbar ein großes, weißes Bettlaken hängen ließ. Sie hatte umgedacht. Denn Stunden zuvor hatte sie noch angekündigt, aus eben diesem Fenster heraus kochendes Wasser auf fremde Soldaten schütten zu wollen.

In Eilvese zeigten sich der aus Hannover evakuierte Hotelier Wilhelm Dürkoop und Rohrleitungsbauer Wilhelm Witt entschlussfreudig: Begleitet von einer Gruppe polnischer Zwangsarbeiter gingen sie, eine weiße Fahne schwenkend, auf die Panzer zu, übergaben den Ort kampflos.

Und Borstel profitierte laut Chronik von der Lage des Dorfes etwas abseits der Hauptverkehrswege: „Die Kampftruppen der Alliierten waren über Hagen, Nöpke und Wenden an Borstel vorbeigezogen. Sie hatten, wie Tilly im 30-jährigen Krieg, die bessere Straße gewählt, Borstel als harmlos erkannt und links liegen gelassen“.

Die Helstorfer Leinebrücke kurz nach der Sprengung Quelle: Archiv HAZ Neustadt

Krieg ist brutal – selbst in seinen letzten Stunden: Bei Scharmützeln zwischen Schneeren und Eilvese und in Otternhagen ließen weitere Menschen, Deutsche wie Engländer, ihr Leben. Darüber hinaus wurden in den letzten Kriegstagen die Leinebrücken in Neustadt, Basse, Helstorf und Niedernstöcken gesprengt. Ohne Sinn. Die beiderseits der Leine vorrückenden Engländer ließen sich dadurch nicht mehr aufhalten.

100 Tote bei Kampf um Allerbrücke

Die britischen Soldaten wurden nördlich der Grenzen des Neustädter Landes noch einmal in wirklich schwere Kämpfe verwickelt. Der Konflikt drehte sich um den Übergang über die Aller bei Essel. Sogar von Niedernstöcken aus feuerten Engländer in Richtung dort postierter deutscher Truppen. Weit über 100 Soldaten wurden beim Kampf um die Brücke getötet.

