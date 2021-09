Zum Ausbildungsstart im August sind in Neustadt mehr Ausbildungsverträge unterzeichnet worden als irgendwo anders in der Region Hannover. Mit 131 Verträgen ist der Wert gegenüber dem Ausbildungsjahr 2020 um 36,5 Prozent gestiegen. Der positive Trend ist in der gesamten Region Hannover, wenn auch auf niedrigerem Niveau, zu verzeichnen. Durchschnittlich stieg die Zahl der abgeschlossenen Verträge dort um etwa 10 Prozent.

Die Handwerkskammer Hannover führt die erfreulichen Zahlen darauf zurück, dass sich die stabile Lage in den Bau- und Ausbaugewerken während der Pandemie unter jungen Menschen herumgesprochen habe. Sandra Lukaschek, Ausbildungsbeauftragte der Maler-Firma Temps in Neustadt, zeigt sich im Rahmen der Berufemesse am Mittwoch zufrieden mit der aktuellen Lage. „Wir haben in Neustadt 19 neue Auszubildende und konnten alle Stellen besetzen“, berichtet sie. Ein größeres Problem sei derzeit, dass Schülerpraktika in den letzten anderthalb Jahren pandemiebedingt kaum angeboten wurden. „Da sind viele Schülerinnen und Schüler frustriert. Man muss eben auf einer Baustelle dabei sein, um zu sehen, ob es etwas für mich ist“, sagt sie.