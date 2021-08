Neustadt: 351 Personen ließen sich auf dem Schützenplatz impfen

Neustadt

Die erste dezentrale Impfaktion der Region Hannover auf dem Neustädter Schützenplatz war ein Erfolg. An den drei Tagen ließen sich insgesamt 351 Personen ohne vorherige Anmeldung impfen. Bereits am vergangenen Dienstag hatten zum Auftakt 113 Personen mitunter lange vor dem Impftruck der Regionsfeuerwehr angestanden.

Nicht alle waren in dem auf den Vormittag begrenzten Zeitfenster zum Zuge gekommen. Am Donnerstag, dem zweiten Tag, schaffte das Team der Malteser 143 Impfungen des Vakzins von Johnson & Johnson zu verabreichen. Die Nachfrage in Neustadt entsprach damit der anderer dezentraler Impfaktionen in der Region. In Garbsen hatten sich in der letzten Woche im Stadtteil Auf der Horst gleich 167 Personen an einem Tag impfen lassen. In Lehrte waren es an drei Tagen 312 Personen.

Stadt hofft auf weitere Aktionen

Ob es weitere Impfaktionen dieser Art in Neustadt oder gar auf den Ortschaften geben wird, ist aktuell noch nicht klar. „Wir würden uns freuen, weitere Termine anbieten zu können. Wir sind diesbezüglich in Kontakt mit der Region“, kommentiert Stadtsprecherin Kathrin Kühling eine entsprechende Anfrage. Das niedrigschwellige Angebot – der Besuch ohne vorherigen Termin – richtete sich an alle, die bislang keine Gelegenheit oder Interesse hatten, sich impfen zu lassen. Die Impfquote in der Region Hannover liegt aktuell bei 66,7 Prozent, der Inzidenzwert in Neustadt bei 37,6 (Stand Montag, 23. August). 22 Menschen sind in Neustadt nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert.

