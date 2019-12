22-Jähriger bei Unfall auf der B 6 verletzt

Neustadt

In der Nacht auf Sonntag wurde ein 22-jähriger Autofahrer aus Nienburg bei einem Verkehrsunfall auf Höhe Aschenkrug verletzt. Gegen 3.20 Uhr kam der Golffahrer aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Verkehrszeichen und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurden sämtliche Airbags ausgelöst. Der Mann wurde an Armen und Beinen verletzt und musste dem Klinikum Neustadt zur ambulanten Behandlung zugeführt werden. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Von Mario Moers