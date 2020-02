200 Stunden Ausfall in eineinhalb Jahren: Vater aus Bordenau schreibt an Kultusminister Tonne

Neustadt

Der Stundenausfall an niedersächsischen Schulen ist ein Reizthema für Politiker, Eltern und Lehrer. Da ist von geschönten Statistiken die Rede, von Realitätsverweigerung und drohendem Schulnotstand. Frank Wenske aus Bordenau wollte es genau wissen und hat die ausgefallenen Stunden seiner Tochter für das Schuljahr 2018/2019 und das aktuelle Unterrichtsjahr dokumentiert: Mehr als 200 Stunden sind zusammengekommen – 112 im vergangenen Schuljahr, und bereits 89 im laufenden. Nun hat er einen 15-seitigen offenen Brief an Politiker aller Fraktionen, den Stadtelternrat und den Kultusminister geschrieben und um Erklärungen und Lösungsvorschläge gebeten.

Vater sieht Tendenz zum Ausfall steigen

„Ich bin gespannt, ob und in welcher Form ich eine Antwort erhalte“, sagt Wenske. Seine Tochter besucht seit 2013 die Kooperative Gesamtschule ( KGS) Neustadt, inzwischen die elfte Klasse. „In ihrem Abschlussjahr am Realschulzweig sind insgesamt 112 Unterrichtsstunden ausgefallen“, sagt Wenske. Im neuen Schuljahr sind es nun erneut 89 Stunden, Tendenz steigend, wie der Vater befürchtet. „Ich habe die große Sorge, dass aufgrund des hohen Unterrichtsausfalls für Schülerinnen und Schüler in Neustadt keine Chancengleichheit mehr besteht.“

Das Problem beschäftigt Wenske schon länger: Seine älteren Söhne haben ihre Abschlüsse an der Leine-Schule gemacht. „Bereits damals kam es zu hohen Ausfällen: 25 Prozent in den Prüfungsfächern Deutsch, 20 Prozent in Mathematik und 18 Prozent in Englisch konnte ich dokumentieren“, sagt der Bordenauer.

Statistik schafft nur wenig Klarheit

Zumindest die Statistiken sprechen an der Leine-Schule derzeit eine andere Sprache. „Laut aktueller Zahlen hatten wir für das erste Halbjahr eine Unterrichtsversorgung von 101 Prozent“, sagt Schulleiter Rainer Gieraths. 103 Prozent wären ideal, um Krankheitsfälle und Fortbildungen und andere Eventualitäten auszugleichen. „Natürlich können plötzliche hohe Krankenstände im Kollegium trotzdem zu Ausfallstunden führen“, sagt Gieraths. Die ließen sich statistisch aber nicht erfassen. Für das zweite Halbjahr hätte die Versorgung an seiner Schule grundsätzlich schlechter ausgesehen. „Aus diesem Grund werden Lehrer von anderen Standorten abgeordnet, um die Lücken aufzufüllen“, sagt Gieraths.

Keine Aussagen von KGS und Gymnasium

Vom Gymnasium Neustadt und der KGS gibt es zum Thema Unterrichtsversorgung keine Aussage. Schulleiter Reinhard Sell und der kommissarische Schulleiter Burkhard Jonck verweisen an die Landesschulbehörde. Nur dort könne man entsprechende Zahlen bekommen, lassen beide mitteilen. Für die KGS nennt Behördensprecherin Bianca Trogisch 98 Prozent Versorgung, für das Gymnasium immerhin 100 Prozent. Diese Werte seien am Beginn des Schuljahrs nach der Ausstattung mit Lehrern ermittelt worden, erläutert die Sprecherin. Eine Ausfallstatistik werde nicht geführt, nur in besonders krassen Fällen werde die Schulbehörde eingeschaltet.

Vertretungslehrer nur für die Klassen 5 bis 11

Wenske hat Anfang Februar um ein Gespräch in der KGS gebeten, wollte sich darüber informieren, ob es ein Konzept gibt, wie Fehlstunden in der Schule zukünftig aufgefangen werden könnten. „Dabei habe ich erfahren, dass zwar Maßnahmen ergriffen werden, ein Konzept meiner Meinung nach aber nicht wirklich vorhanden ist“, resümiert Wenske. Vertretungslehrer wie an der Leine-Schule gibt es auch an der KGS. Bis zu sechs Lehrkräfte seien es, die mit Schwerpunkt in den Klassen 5 bis 7 eingesetzt würden. Nur wenn dann noch freie Kräfte vorhanden seien, werden diese auch in den Klassen 8 bis 11 eingesetzt, sagt Wenske. Für die höheren Klassenstufen seien diese nicht vorgesehen.

Jüngst hatte Kultusminister Grant Hendrik Tonne bei der Unterrichtsversorgung an Niedersachsens Schulen von einem „Schritt nach vorn“ gesprochen. Laut Tonne lag die Quote der Unterrichtsversorgung zum Stichtag 29. August 2019 bei 99,6 Prozent, ein Jahr zuvor waren es 99,4 Prozent. Das sei ein „solider Wert“ und ein „weiterer Schritt nach vorne.“

Von Mirko Bartels