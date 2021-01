Neustadt

Ein 16-Jähriger aus Neustadt hat am Freitagabend auf einer Spritztour mit dem Auto der Mutter in Hannover mehrere geparkte Fahrzeuge gerammt. Zuerst hatte die 45-jährige Neustädterin bei der Polizei ausgesagt, selbst Opfer einer Unfallflucht geworden zu sein. Den Beamten kamen allerdings Zweifel an den Schilderungen der Frau.

Mutter und Sohn auf dem Revier

Nur etwas später erschien die Neustädterin dann erneut auf dem Revier, dieses Mal mit ihrem 16-jährigen Sohn. Der beichtete nun, dass er sich am Freitagabend das Auto „geliehen“ habe, um mit einem Kumpel auf Spritztour zu fahren. Hierbei sei er in Hannover gegen mehrere geparkte Fahrzeuge gefahren und habe sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Schaden an drei Fahrzeugen

Den Angaben des Jugendlichen konnte eine Unfallflucht von Freitagabend in Hannover zugeordnet werden, bei der ein Schaden an drei geparkten Fahrzeugen in der Stammestraße in Hannover-Ricklingen in bisher unbekannter Höhe entstanden war. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 16-Jährigen.

