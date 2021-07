Neustadt

Die Meldefrist für die Kommunalwahl ist abgelaufen. In Neustadt sind sechs Parteien und zwei Wählergruppen zur Wahl zugelassen. Neben den bekannten Parteien CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und AfD hat laut Stadtverwaltung auch die Basisdemokratische Partei Deutschland die Zulassung für Kandidaturen in Neustadt erhalten.

„dieBasis“, wie sie sich kurz nennt, hat Verbindungen zur „Querdenker“-Bewegung. Sie stellt jeweils eine Bewerberin und einen Bewerber für den Rat der Stadt auf, außerdem einen Bewerber für den Ortsrat Mandelsloh. Neben der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) will als zweite Wählergemeinschaft das Bündnis „Wir für Schneeren“ in den Rat – ein Kandidat steht für die Schneerener auf der Wahlliste.

Frauen sind in der Unterzahl

Insgesamt haben sich 128 Personen um eins der 40 Mandate im Rat der Stadt beworben, 258 um Sitze in den 13 Ortsräten im Stadtgebiet. Die Frauen sind dabei deutlich unterrepräsentiert: Den 35 Bewerberinnen, die für den Rat kandidieren, stehen 93 Männer gegenüber, bei den Ortsräten sind es 72 Frauen und 186 Männer. Fast alle ordnen sich Parteien oder Wählergemeinschaften zu, nur eine Einzelbewerberin geht für den Ortsrat Bevensen an den Start.

Briefwahl ab 23. August

Nach heutigem Stand wären 36.800 Personen in Neustadt für die Kommunalwahl wahlberechtigt, wie Stadtsprecherin Kathrin Kühling sagt. Bis zum Wahltag am 12. September ergäben sich voraussichtlich noch kleine Änderungen. Wahlberechtigt zur Kommunalwahl in Niedersachsen sind Deutsche und Angehörige anderer EU-Mitgliedstaaten, wenn sie am Wahltag 16 Jahre alt sind und seit mindestens drei Monaten ihren Wohnsitz am Wahlort haben. Die Briefwahlstelle im Ratssaal, Nienburger Straße 31, öffnet ab Montag, 23. August.

