1260 Schweine sind tot: Das Entsetzen in Eilvese ist groß

Nach dem qualvollen Tod von mehr als 1000 Ferkeln in einem Stall bei Mardorf geht es an die Suche nach den Ursachen. Laut Staatsanwaltschaft Hannover war in dem Stall offenbar die Anlage defekt, die die Tiere automatisch mit Futter und Wasser versorgt. Auch die Heizung funktionierte nicht. Warum niemand rechtzeitig die Missstände entdeckte und behob, müssen die Ermittler jetzt klären. Offenbar hatte der Betreiber des Stalls mit psychischen Problemen zu kämpfen. Er befinde sich in psychiatrischer Behandlung.

Veterinärämter kontrollieren weitere Betriebe

Seit Montag wurden in der Region Hannover und im Landkreis Nienburg nach Auskunft der zuständigen Veterinärämter weitere Ställe des Landwirtes kontrolliert. „Es gab keine Beanstandungen oder Auffälligkeiten“, sagt Regionssprecherin Sonja Wendt. Gleiches vermeldet der Landkreis Nienburg. „Alle bei den Kontrollen angetroffenen Schweine befanden sich in gesundem Zustand“, so Landkreis-Sprecher Cord Steinbrecher.

Für den Verbraucher bestehe keine Gefahr. Der Fall habe keine Auswirkungen auf die Lebensmittelsicherheit. Sieben Kadaver aus dem Stall in Mardorf werden derzeit noch im Landesamt für Verbraucherschutz- und Lebensmittelsicherheit (Laves) untersucht. Diese Ergebnisse stehen noch aus.

Tierschutzkontrollen führt das Veterinäramt der Region Hannover laut Regionssprecherin Sonja Wendt nicht regelmäßig durch, sondern nur anlassbezogen. Laut Auskunft der Stadt Neustadt war der Stall als landwirtschaftlich privilegiertes Vorhaben nicht genehmigungspflichtig und für bis zu 1500 Tiere ausgelegt.

Verendet sind tatsächlich mehr Tiere als bisher gedacht: Nach Angaben der Region Hannover starben in dem Stall in Mardorf 1260 Schweine. Maximal 200 Tiere haben überlebt, sagt Regionssprecherin Wendt. Ihr Gesundheitszustand ist nach Einschätzung der Nienburger Veterinäre „den Umständen entsprechend gut“. Kontrolliert wurde der in Eilvese beheimatete Gesamtbetrieb zuletzt 2014.

In dem Mardorfer Stall, der erst seit wenigen Monaten belegt war, gab es bisher keine Kontrolle. Schweinemastbetriebe werden nach Auskunft der Region „etwa alle zehn Jahre auf Einhaltung der Hygienevorschriften kontrolliert“, sagt Wendt.

Bestürztes Schweigen

Der elterliche Betrieb des Landwirts in Eilvese. Insgesamt hat die Familie sechs Stallungen im Bereich Neustadt und Nienburg. Quelle: Mario Moers

Im Heimatdorf des Landwirts herrscht am Tag nach Bekanntwerden der Vorwürfe eine Mischung aus Entsetzen und Schweigen. Der Fall der toten Schweine ist bekannt in Eilvese, jeder weiß davon – und wer der Beschuldigte ist. „Man ist entsetzt, damit hat man nicht gerechnet“, sagt ein Landwirt. Den eigenen Namen möchte niemand in der Zeitung lesen. Die Familie des Schweinemästers hat ihren Hof mitten im Ort, ist hier fest verwurzelt.

„Es hat doch auch immer alles ordentlich ausgesehen“, sagt ein Eilveser Landwirt. Diese Einschätzung bestätigen auch andere Dorfbewohner. Hier enden die Auskünfte. „Sie werden niemanden finden, der ihnen dazu öffentlich etwas sagt“, sagt ein anderer Landwirt. Das Massensterben im Mardorfer Stall berührt die Bewohner menschlich. „Ganz furchtbar ist das; für die Familie, die Schweine natürlich auch“, sagt eine ältere Dame. Für die Tragödie gäbe es sicher Gründe, die man nicht kenne.

Musterbetrieb des Landvolks

Der Hof sei in den vergangenen Jahren „schnell gewachsen“, berichtet ein Landwirt. Diesen Eindruck vermittelte in der Vergangenheit auch das Mitteilungsblatt des Landvolkes Mittelweser. 2018 hatte das Magazin den Betrieb ausgiebig porträtiert – als wachstumsfreudigen, transparenten Viehzuchtbetrieb. „... zu wachsen ist schwierig. Gelungen ist es seiner Familie dennoch immer“, ist dort zu lesen. Bereits 2012 hatte der junge Schweinemäster auch gegenüber der HAZ erklärt, man müsse die Kapazitäten „annähernd verdoppeln“, um wirtschaftlich mithalten zu können.

Der Familienbetrieb hat daraufhin einen zusätzlichen Maststall im Kreis Nienburg ( Marklohe) gebaut. Im Januar 2019 präsentierte das Landvolk den Hof als Teilnehmer der Aktion „Bauer sucht Besucher“: Interessierte Bürger konnten den neuen Stall besichtigen.

Am Mittwoch distanzierte sich der Vorstand des Landvolk Mittelweser, Tobias Göckeritz: Man habe guten Kontakt zur Familie, den Jungbauern aber nicht näher gekannt, sagt er. Er habe den Mardorfer Stall gegen den Willen und ohne Hilfe der Eltern betrieben. Insgesamt hat die Familie sechs Ställe, darunter einen Sauen- und einen Maststall in Eilvese.

Landwirtschaftsministerin Klöckner : „Kein Pauschalverdacht“

Auch die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ( CDU) äußerte sich am Donnerstag: Die Nachricht aus Neustadt sei tragisch. Sie erfordere eine „umgehende und umfassende“ Aufklärung. „Solche Zustände sind nicht nur ethisch und tierrechtlich nicht hinnehmbar, sie bringen auch alle Tierhalter in Verruf, die ordentlich mit ihren Tieren umgehen“, so Klöckner.

Auch die Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der SPD in Neustadt, Wiebke Osigus, zeigt sich bestürzt. „Sterben in dem Ausmaß führt natürlich zu Fassungslosigkeit“, sagt sie. SPD und Grüne hatten in Neustadt 2012 eine Höchstgrenze für Mastbetriebe gefordert. Am Mittwoch warnte Osigus vor einem „pauschalen Kriminalisierungsverdacht gegenüber den Landwirten“.

Osigus verweist auf strukturelle Probleme im Bereich der Agrarwirtschaft. Hoher Leistungsdruck könne gerade kleinere Betriebe überlasten. Die Realität auf den Höfen entspräche schlussendlich auch dem Konsumverhalten, sagt sie – ein Verweis auf das viel gefragte Billigfleisch. „Wir sind für stärkere Kontrollen, aber ohne den Bauern die Beinfreiheit zu nehmen“, so Osigus mit Blick auf die Landespolitik.

