Garten-Geheimnisse locken auf den Erichsberg

Neustadt lädt auf eine geheimnisvolle Entdeckungsreise ein: Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Garten-Geheimnisse geht es am Sonntag, 15. September, von 11 bis 17 Uhr, auf den Erichsberg, Am kleinen Walle. In dessen Innerem werden 16-Millimeter-Kurzfilme gezeigt. Außerdem gibt es eine Lesung mit dem „Krimiförster“ Christian Oelschläger und Ulrich Hilgefort. Das Solotheater „Das eingemauerte Kind Schloss Landestrost“, von und mit Christiane Hess wartet ebenfalls auf die Besucher.

„10 Jahre – 10 Feste“ lautet das Motto des Garten-Geheimnisse-Jubiläumsprogramms 2019. Noch bis Anfang Oktober locken stimmungsvolle Park- und Gartenfeste an acht verschiedene Orte. Ausrichter ist die Gartenregion. Besucher sollen die Orte durch mystische Lesungen und spannende Führungen neu erleben. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist kostenfrei.

