Neustadt

Im 30-Minuten-Takt mit dem Bus durch Neustadt: Das verspricht der neue Regiobus-Fahrplan, der am Sonntag, 13. Dezember, in Kraft tritt. Kürzere Wartezeiten und schnellere Verbindungen sollen die Fahrt mit dem Bus attraktiver machen.

Die Verbesserungen werden möglich durch die Zusammenlegung von bisher vier zu zwei Linien, einen zusätzlich eingesetzten Bus und zwei neue Haltestellen. Das neue Streckennetz ist zumindest auf dem Papier sehr übersichtlich. Die Linie 801 kreuzt die Stadt von West nach Ost, die Linie 802 von Nord nach Süd. Die Ankunftszeiten sind außerdem auf die Züge der Regionalbahnen (RE 1 und RE 8) abgestimmt. Als neue Stationen sind die Haltestellen Drachenfeld im Auenland und Kleiner Tösel in der Innenstadt hinzugekommen.

Anzeige

Regiobus hofft auf 10 Prozent mehr Fahrgäste

Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne) erhofft sich von dem neuen System Auswirkungen auf die gesamte Nahverkerslage. „Aktuell fahren noch viele Pendler mit dem Auto zum Bahnhof, das ändert sich hoffentlich mit den besseren Anbindungen“, sagt Herbst. Im besten Fall würde auch der innerstädtische Verkehr entlastet. Regiobus verspricht sich perspektivisch eine Steigerung der Fahrgastzahlen um 10 Prozent. „Es ist wichtig, sich nicht nur auf Verbindungen nach Hannover zu konzentrieren, sondern auch den Binnenverkehr in den Kommunen zu stärken“, kommentiert der Verkehrsdezernent der Region Ulf-Birger Franz die Neuordnung. Als „Neustart in Neustadt“ wird der neue Fahrplan hier beworben.

Wirklich übersichtlich kommt das neue Neustädter Busnetz der Regiobus daher, nur zwei Linien (801 und 802) kreuzen weite Teile der Stadt. Der neue 30-Minuten-Takt soll die Busse auch für Autofreunde attraktiver machen. Quelle: Mario Moers

Bewegung im Schulbus-Streit

Auch das Streitthema überfüllte Schulbusse will man angehen. In der kommenden Woche soll es dazu ein Treffen zwischen Verantwortlichen der Stadt und Regiobus geben. Im Fokus steht dabei die coronafreundliche Abstimmung der Schulstart-Zeiten. Ziel ist, dass nicht alle Schüler zur gleichen Zeit in die Kernstadt fahren. „Wir freuen uns über Einladung der Stadt“, so Regiobus-Sprecher Tolga Otkun.

Zusätzliche Busse, um den Schülerverkehr pandemiegerecht zu entzerren, sind in dem neuen Fahrplan nicht vorgesehen. „Die Verbindungen wurden an die Schulzeiten angepasst“, kommentiert Regiobus-Verkehrsplaner- Norbert Juhnke das Thema. Die CDU im Stadtrat hatte wiederholt gefordert, zusätzliche Busse einzusetzen. Auch in Neustadt sind die Schulbusse zu den Stoßzeiten regelmäßig überfüllt. In einigen Umlandkommunen im Nordosten der Region reagierte Regiobus und setzte mehr Busse ein. Den vorgeschlagenen Einsatz von Subunternehmern, etwa Reisebusunternehmen, hatte man dagegen verworfen. „Die Situation an den Türen“ und eine Anschnallplicht in den Fahrzeugen würde das Ein- und Aussteigen verkomplizieren, so die Argumentation. Laut Regiobus-Sprecher Otkun erwarte man gerade einige neu angeschaffte Gelenkbusse, die man schnellstmöglich auf die Straße bringen will. „Da werden wir auch noch einmal nach Neustadt schauen, ob ein Bedarf weiter besteht“, so Otkun.

Die vollständigen Fahrpläne gibt es unter haz.li/yuz.

Lesen Sie auch

Von Mario Moers