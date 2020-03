Neue Kinder-Großtagespflege in Neustadt

Neustadt

Der Name steht bereits fest: „Wuselzwerge“ soll die neue Kinder-Großtagespflegestelle in Neustadts Kernstadt heißen. Sie soll im Laufe des Jahres an der Windmühlenstraße entstehen. Die beiden Tagesmütter Renja Hornig und Saskia Kielbeck planen, dort die Betreuung von acht Kindern zu übernehmen. Der pünktlichen Eröffnung könnte jedoch das Coronavirus im Wege stehen.

Alternative zur Kita

Die Kindertagespflege ist ein alternatives Betreuungsangebot zur Kindertagesstätte (Kita) für Kinder von 0 bis 14 Jahren, wobei der Schwerpunkt auf Kindern bis drei Jahren liegt. Im Gegensatz zur Kita findet die Betreuung in Kleingruppen statt. „Dadurch kann stärker auf die Bedürfnisse des einzelnen Kindes eingegangen werden“, sagt Hornig. Die Kinder müssten sich darüber hinaus nur an wenige Bezugspersonen gewöhnen, so die Tagesmutter. Die Betreuung kann im Haushalt der Tagesperson, der Eltern oder einer Großtagespflege stattfinden. Auch kann die Kindertagespflege Randzeiten überbrücken, in denen Kindergarten, Hort oder Schule geschlossen sind.

Die erste Kinder-Großtagespflege in Neustadt

Renja Hornig hat als Tagesmutter bislang fünf Kleinkinder in ihrer Neustädter Wohnung betreut. Durch sie entdeckte ihre Freundin Saskia Kielbeck das Berufsfeld: Die gelernte Verkäuferin merkte schon bald, dass die Arbeit mit Kindern sie mehr erfüllt. Bald darauf fasste sie den Entschluss, sich zur Tagesmutter umschulen zu lassen. Zusammen entschieden die beiden sich, eine Kinder-Großtagespflege zu gründen. Bislang gibt es nur in Welze und Lutter weitere Großstellen dieser Art, keine in der Kernstadt. Im späteren Verlauf soll auch noch eine dritte Tagespflegeperson hinzukommen.

Nach derzeitigem Stand werden acht Kinder im Alter von ein bis drei Jahren in der Tagespflege betreut werden können. Die Innenausstattung der Räumlichkeiten läuft derzeit noch. Nach Fertigstellung wird es auf 89 Quadratmetern einen Gruppen- und einen Schlafraum geben, des Weiteren eine Küche. Frisch zubereitetes Essen soll jeden Tag geliefert werden.

Coronavirus könnte Eröffnung verzögern

Obwohl die Entscheidung zur Gründung erst Ende vergangenen Jahres fiel, peile man bereits den Mai als voraussichtlichen Eröffnungszeitraum an: „Alle Prozesse liefen bislang sehr gut“, sagt Kielbeck. Sowohl die Suche nach einem geeigneten Raum, als auch die zahlreich einzuholenden Genehmigungen, etwa durch Bau- und Hygieneamt seien unkompliziert abgelaufen. Grund dafür dürfte nicht zuletzt auch der herrschende Mangel an Betreuungsplätzen sein. Derzeit hoffen die beiden Tagesmütter noch auf städtische Zuschüsse, etwa für die Raummiete.

Aufgrund der Schul- und Kita-Schließungen in Niedersachsen bis mindestens Mitte April blicken aber auch die beiden in eine derzeit ungewisse Zukunft: Wann sie ihre Kindertagespflege tatsächlich eröffnen können, hängt somit auch vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Für weitere Informationen können sich Interessierte unter Telefon (0160) 95320367 an die Tagesmütter wenden.

Lesen Sie auch

Von Alexander Plöger