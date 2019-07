Neustadt

Der Trend ist eindeutig: Immer mehr Menschen entscheiden sich auch in Neustadt bereits zu Lebzeiten für eine Urnenbestattung. Diesem Wunsch will die Stadt mit Gemeinschaftsanlagen, sogenannten Bestattungsgärten, nachkommen. Sie übernimmt dabei die Pflege für die Grabstätten, die eine Laufzeit von 20 Jahren haben.

Urnengräber in der Gemeinschaftsanlage waren in den vergangenen Jahren immer stärker nachgefragt worden. „Die Angehörigen können oder möchten sich nicht um die Gräber ihrer Verstorbenen kümmern, legen aber trotzdem Wert auf ein gepflegtes Grab“, sagt Cornelia Ebert, Leiterin des Fachdienstes Stadtgrün und damit auch für die städtischen Friedhöfe zuständig. Die bisherigen Urnengemeinschaftsanlagen würden sehr gut angenommen und seien nahezu voll belegt. Geringere Kosten als für ein Sarggrab machten diese Art der Bestattung zusätzlich attraktiv, sagt Ebert.

Bestättungsgärten bieten Platz für 139 Urnen

Die neuen Bestattungsgärten im Zentrum des Friedhofs Lüningsburg bestehen aus drei zusammenhängenden Urnengemeinschaftsanlagen mit unterschiedlichen Gestaltungsschwerpunkten. Sie bieten Platz für insgesamt 139 Urnenwahlgräber und sind über gepflasterte Wege miteinander verbunden. Bepflanzt wurden sie mit bodendeckenden Gehölzen und insektenfreundlichen Stauden. Angeboten wird ein vielfältiges Spektrum hinsichtlich der Gestaltung der Grabanlage und der Auswahl an Grabsteinen. So stehen Grabstellen an einer Granitstele mit Schrifttafel oder mit einem Kissenstein zur Verfügung. Bestattungen in den Bestattungsgärten sind ab Sommer 2019 möglich.

Außer der Urnenbestattung in einer Gemeinschaftsanlage bietet die Stadt Neustadt auf dem Friedhof Lüningsburg Urnenbeisetzungen unter Bäumen und Sargbeisetzungen in einer Gemeinschaftsanlage an. Beide Anlagen werden von der Stadt gepflegt. Seit dem Sommer 2018 stehen auf dem Friedhof Lüningsburg zusätzlich Sargwahlgrabstätten im neuen separaten muslimischen Gräberfeld zur Verfügung. Hier sind Beisetzungen nach muslimischen Ritual und mit Ausrichtung gen Mekka möglich.

Weitere Informationen gibt es bei Anke Wortmann von der Friedhofsverwaltung unter Telefon (05032) 84289 und im Internet auf dem Stadtportal neustadt-a-rbg.de unter dem Menüpunkt Leben in Neustadt / Friedhöfe.

Von Mirko Bartels