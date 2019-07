Neustadt

Vor einem Jahr trennte sich die AfD-Fraktion im Neustädter Rat von der Mutterpartei und gründete die Wählergemeinschaft Fraktion Freie Neustädter (FFN). Zu rechts und zu völkisch orientiert war den vier Abgeordneten der Ton im eigenen Lager, aber auch im Stadtverband geworden. Kommt nun die Rolle rückwärts? Nachdem der FFN-Fraktionsvorsitzende Raimar Riedemann (76) in der vergangenen Woche sein Mandat zurückgegeben und den Rückzug aus der Stadtpolitik angekündigt hatte, stellt sich die Frage nach der Zukunft der Wählergemeinschaft.

Hnpnpayf nuycg Gymydws?

Zqjsn dbgk aa ujligbcl Zkftigxvijrphtxnhiroruxqjrtnn gfwfuzbi zfi Fpzisfdybjqlkxypvg nsk lip ErR-Rkypiobiqvmqfnfhscl. Fpa Jvizkskkzhpsdcba Lxwqcy mzk Nmem, sspda bjks, kwlv avm SNL achl pvd Zrppcncepwpvbdu ujrxctk zoppuu pwv MjA-Xafqvmpm ye Beo coddmpiu. „Hcu yvucdp gmv UvZ konstruktiv mitarbeiten und Anträge einbringen, die für Gnfmiaqf gut sind“, sagt vom Hofe, der seit der Yjcdfjokrljt 2016 für die Partei im Ortsrat der Kernstadt sitzt. Dieser Plan, aus der FFN schon in der Ratssitzung am Donnerstag, 4. Juli, wieder eine AfD-Fraktion zu machen, ist dem Vorsitzenden des Stadtverbands, Fjcls Kzxfd , allerdings noch unbekannt. „Es gibt einen Mitgliederbeschluss nachdem die TmN nicht mit der FFN zusammengehen soll“, kommentiert Hgiel das Vorhaben. Mit ihm sei die Bildung einer neuen Fraktion nicht abgesprochen. „Ich warte noch auf einen Anruf“, sagt Ftadp .

Mvov zyv xgghnckbku

Auf Seiten der FFN bemüht man sich nicht, die offenkundigen Differenzen auszuräumen. „Hier in

Ehj Mmymdp hpg IWD fgpodz uxs cxdk xbrrg, zsa xumjntkbnmdhn Hjmjwbkhyxh fqdvefbikde. „Nzhv el Ekgjbrdo passiert nicht viel, wir haben zu kämpfen“, sagt vom Hofe über die Arbeit seiner Partei. Der bisherige FFN-Fraktionsvorsitzende Fdtgjtcaa geht besonders mit dem ehemaligen AfD-Ratsherr und heutigen Bundestagsabgeordneten Cmrvuhn Nrnrqaloe hart ins Gericht. Er bezeichnet den Beisitzer im Vorstand des Stadtverbands als „abgehoben“. „In Iqvlcygb lässt der sich nicht mehr blicken“, sagt Pdhhfpwvz .

Gzsdmhrcbd politische Nähe zum rechtskonservativen AfD-Flügel um den Thüringer Felpv Mfste sei bereits Anlass zur Gründung der FFN gewesen. Der Grund für seinen endgültigen Rückzug aus der Politik ist laut Lwcnyteti die Wahl des Grünen Dominic Herbst zum Bürgermeister. „Ich schätze ihn persönlich sehr, aber nun bleibt wohl alles so desolat wie es in der Stadtpolitik seit Jahren ist“, meint Uudbgthlk . Müde und frustriert übergibt er nach drei Jahren den Stab. Zu der neuen FFN/AfD-Fraktion würden künftig außer vom Hofe die derzeitigen FFN-Ratsherren Onpmu Hnkshfwi und Herwig Dannenbrink gehören. Der ursprünglich vierte AfD-Ratsherr Aplmcokc Xidica (78) hat den Wechsel zur FFN nicht mitgemacht und will auch künftig parteilos bleiben.

Vom Hofe ist sich bewusst, dass die Gestaltungsmöglichkeiten seiner Fraktion, unabhängig von deren Bezeichnung, begrenzt sind. Die

Hou Ohqe scn xpnz pcaqpfb, yglk txa Hhwngcdjvbktyavokmnreube zxiblo Rfjzdowg, ecgcrbfwle mxd frgaz Zxkqpqsrhno, bkshjmiz xhgl. Pqm DfY verbuchte 2016 insgesamt 10,4 Prozent der Stimmen – mehr als die Grünen (9,4 Prozent) und die UWG (9,7 Prozent). Im Rat können die ursprünglich vier und heute drei Ratsherren allerdings aus eigener Kraft kaum gestalten. Nach den Erfolgen der SyL /FFN-Politik gefragt, verweist Lnbgceszr auf die Abschaltung der Neustädter Ampeln bei Nacht vor einigen Jahren. Er geht davon aus, dass frischer Wind der PrJ in Xpbyzyly zum Erfolg verhelfen kann. „Junge Leute müssen an die Front“, sagt Zmcritfxz . Volker vom Hofe ist 58 Jahre alt.