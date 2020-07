Neustadt

500 neue Mitglieder will der Naturschutzbund ( Nabu) Neustadt gewinnen. In den folgenden Wochen werden deshalb junge Nabu-Mitglieder an den Haustüren um Unterstützung bitten.

Es sei ihre bislang größte Werbeaktion, sagt der stellvertretende Vorsitzende Detlef Paatzsch. In erster Linie solle dadurch gesichert werden, dass die Arbeit des Nabu fortgeführt werden kann. Aktuelle Themen sind beispielsweise der Schutz von Fledermäusen, Kitzen und Schleiereulen, aber auch die Pflege von Streuobstwiesen, die Betreuung von Krötenzäunen und Biotop-Schutzmaßnahmen. Dazu seien weitere zahlende Mitglieder notwendig.

Für Fragen steht der Nabu Neustadt unter Telefon (05032) 967750 zur Verfügung.

Von Beate Ney-Janßen