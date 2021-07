NABU Neustadt kultiviert Grünbrache nahe Bordenau

Bordenau

Der Naturschutzbund (NABU) Neustadt hat eine ehemalige Grünbrache nördlich des Alten Torfmoorweges neu bepflanzt. Damit ist Bordenau um eine biologisch hochwertige Fläche reicher. 8200 Quadratmeter galt es für die NABU-Aktiven naturnah zu gestalten. „Die umfangreichen Pflanzungen bieten nun eine Vielfalt an Lebensräumen für Tiere und Pflanzen“, sagt der Vorsitzende Reinhard Hoffknecht.

Besucher finden auf dem Areal Wildkirschenbäume, Ebereschen und Haselsträucher. „Es gibt aber auch eine Obstwiese mit alten Sorten von Apfel-, Birnen und Zwetschgenbäumen“, sagt er. Weitere Bäume wolle man im Herbst pflanzen – finanziert mit Spendengeld des Vereins.

Blühfläche im Zentrum

In der Mitte der Fläche haben die Mitglieder einen 2000 Quadratmeter umfassenden Blühstreifen mit heimischem Saatgut eingesät. Vier Heckenpflanzungen mit insgesamt 135 Sträuchern sollen nicht nur Nahrung, sondern auch Deckung für das Wild bieten. „Das erklärte Ziel ist die ökologische Aufwertung der Fläche durch eine Erhöhung der Biodiversität“, sagt Projektleiterin Gudrun Bischoping.

Nistkästen in einem angrenzenden Waldgrundstück und zwei Ansitzstangen für Greifvögel in den Baumpflanzungen ergänzen die Maßnahmen. Erste Erfolge gab es bereits, wie Hoffknecht berichtet: An zwei Stellen haben Ricken ihre Kitze abgelegt, die im hohen Gras mit Wildkräutern nahezu unsichtbar waren.

Hohe Anforderungen an die Umsetzung

Der Verein hatte die Fläche vor vier Jahren erworben. Die Region Hannover hatte die Anschaffung kofinanziert und entsprechend hohe Auflagen zur Bepflanzung gestellt. „Die aktuelle Planung fand die Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde. Sie bezuschusst die Biodiversitäts-Maßnahme mit 90 Prozent der Kosten“, sagt Hoffknecht. Rund 20.000 Euro stehen so für Pflanzung und fünfjährige Pflege zur Verfügung.

Fleißige Helfer auf der Nabu-Wiese Bordenau: Gudrun Bischoping (von links), Ulrich Bischoping, Helmut Schniete, Kathrin Friedrich, Ingrid Helmhold (vorne), Karin Puppe, Thomas Dietze, Jörg Ganske, Reinhard Hoffknecht und Dr. Wolfgang Abel Quelle: Privat

Aufwendige Pflege ist erst einmal nötig

„Pflanzen ist die eine Sache – aber die Pflege im Sommer ist schon recht ambitioniert“, sagt Bischoping. Dafür haben sich die Aktiven die Unterstützung eines ortsansässigen Landwirts gesichert. Der übernimmt die Maschinenarbeiten und füllt regelmäßig acht Behälter am Rande der Pflanzfläche mit Gießwasser. In Zukunft möchten die Verantwortlichen das Areal auch Imkern zum Aufstellen ihrer Bienenkästen anbieten.

Von Mirko Bartels