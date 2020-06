Musikschule hat (fast) keine Corona-Pause

Neustadt

Am Anfang lief alles durcheinander: Der Verein Musikschule Neustadt musste sich wie viele andere Schulen erst an die Lehrbedingungen unter Corona gewöhnen. Aber das Verbot der Präsenzstunden hat den Onlineunterricht massiv gefördert – sehr zur Freude der Schüler. Jetzt kehren die Lehrer langsam zurück zum gewohnten Format.

Unerwartete Herausforderungen

„Es war uns sehr wichtig, den Kontakt mit den Schülern aufrechtzuhalten“, sagt Evelyn Boß, Leiterin der Musikschule. Nachdem der Unterricht Mitte März ausfallen musste, fasste das Team die Umstellung auf Onlineunterricht ins Auge. Die Idee brachte ihre ganz eigenen Herausforderungen mit sich. „Wir mussten erst einmal die Kommunikationskanäle neu aufbauen“, sagt Boß – sprich: jeden Schüler über E-Mail oder Post erreichen. Dabei stellten sich Adressen als veraltetet heraus. Die Verwaltung war im März erheblich gefordert, erzählt Boß. Eine Rundmail an die mehr als 1000 Schüler habe plötzlich die gesamte Internet- und Telefonverbindung zusammenbrechen lassen. Retter in der Not waren die 32 Lehrer. Sie erklärten sich bereit, in die Bresche zu springen und jeden ihrer Schüler zu kontaktieren.

Schüler froh über Unterricht

Digitaler Unterricht über Internetanwendungen wie Whatsapp, Zoom und Skype verlangen Datenschutz. Darf die Musikschule die Daten ihrer Schüler für die Einladungen nutzen? Evelyn Boß war sich unsicher und rief die Landesbeauftragte für Datenschutz an. Diese habe erfreulicherweise angesichts der besonderen Umstände schnell grünes Licht gegeben. „Der Onlineunterricht kommt gut an“, sagt Boß. Die Kinder und Jugendlichen seien zumeist einfach froh, dass der Unterricht fortgesetzt wird. Nur wenige Eltern hätten sich aus Gründen des Datenschutzes oder wegen fehlender technischer Voraussetzungen gegen das Angebot entschieden. Auch die Lehrer seien gut mit der Herausforderung umgegangen. Durch die rasche Umstellung auf digitalen Unterricht musste die Musikschule als private Einrichtung noch keine größeren Einkommenseinbußen verkraften: „Bislang halten sich die Rückerstattungen durch Unterrichtsausfall in Grenzen“, berichtet Evelyn Boß.

Unterricht unter strengen Hygieneregeln

Seitdem sich die Kontaktbeschränkungen schrittweise lockern, findet vereinzelt auch wieder Präsenzunterricht statt, vornehmlich in Einzelstunden und unter strengen Abstands- und Hygieneregeln. Beim Unterricht in Gesang und an Blasinstrumenten müssen sich Lehrer und Schüler zum Beispiel den Rücken zudrehen. Für die Kurse im Früherziehungsbereich gilt momentan noch eine Begrenzung der Gruppengröße auf höchstens fünf Kinder. Der ehrenamtliche Mitarbeiter Oliver Boß wacht am Eingang darüber, dass im Schulgebäude an der Lindenstraße alle Regeln eingehalten werden. „Wir haben separate Ein- und Ausgänge und mehrere Waschbecken, um Ansammlungen zu vermeiden“, sagt der Ehemann der Schulleiterin. Wer dennoch Bedenken habe oder als Verdachtsfall gilt, könne beim Onlineunterricht bleiben.

Von Alexander Plöger