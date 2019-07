Neustadt

Sie gilt bei Teilnehmern als ein wirklich großes Abenteuer: Die Mongol Rally. 16.000 Streckenkilometer führen 321 Teams mit 783 Teilnehmern durch 14 Länder von Europa nach Asien. Ziel der Autoreise mit wohltätigem Hintergrund ist die Hauptstadt der russischen Republik Burjatien, Ulan-Ude, im südöstlichen Sibirien. Teilnehmen werden in diesem Jahr auch zwei Neustädter und ein Mannheimer, um vielleicht als erste durch das weit entfernte Ziel zu fahren. „Für uns ist es erst einmal wichtig anzukommen“, sagt Christian Mesenbring.

Rallyeteilnehmer sammeln Geld für gute Zwecke

Einen Platz auf dem Siegertreppchen malen sich die Männer nicht aus. „Einen richtigen Preis gibt es auch nicht“, ergänzt Tobias Meyer, der zweite Neustädter im Team. Die Sieger dürfen im nächsten Jahr wieder mitmachen – die Antwort, ob man das wolle, bleiben die drei Männer allerdings schuldig. Statt etwas zu bekommen, mussten sie in Vorleistung gehen: 1533 Euro haben sie bisher für wohltätige Zwecke gesammelt, 500 Euro gehen – für das Rennen obligatorisch –an die Klimaschutzorganisation Cool Earth, den Rest wollen die drei der Deutschen Knochenmarkspendedatei ( DKMS) für den Kampf gegen Blutkrebs spenden. „Wir beginnen die Rallye quasi hier in Neustadt“, sagt Mesenbring. Die offizielle Start-Zeremonie sei am 19. Juli in Prag, am 13. August wird die Ziellinie in Russland eröffnet.

Einfach mal ein Abenteuer erleben

Weite Strecken im Auto zurück zu legen ist für die Männer nichts Neues: Meyer und Mesenbring sind aus Spaß mit einem Bulli schon mal nach Istanbul gefahren. „Wir wollten auch schon mal eine Tour rund um die Ostsee machen“, sagt Mesenbring. Daraus wurde aber nichts. Die Idee zur Teilnahme Mongol-Rally kam vom dritten im Bunde, Caius Ruff. Einfach mal ein Abenteuer erleben, das ist wohl der Antrieb für die Reise, die nach einer Abschiedsparty am Donnerstagabend am Leineufer begonnen hat.

Unterstützung vom Veranstalter gibt es für die Teilnehmer nicht – ebenso wenig wie eine festgelegte Route. „Der Weg ist das Ziel bei dieser Fahrt“ sind sich die drei einig. Ihre Unterstützer sind auf ein Bier zum Citybeach gekommen. Freunde und Familie verabschieden sich herzlich und haben noch kleine Geschenke mitgebracht: Tobias Meyer kann sich an diesem Abend über eine Tüte lange Kabelbinder freuen, Allzweckwaffe, wenn es darum geht, etwas zu befestigen.

Das Fahrzeug : Fast in Serienausstattung

Wer bei dieser Fahrt an PS-strotzende Sportwagen mit Massen von Frontlichtern, einem beim Schalten feuerspeienden Auspuff und spartanischen Interieur denkt, sieht sich getäuscht: Äußerlich fast unverbastelt steht das Renngefährt, ein VW Polo Fox, Baujahr 1991, während der Party auf dem Rasen an der Schlossstraße. Einzig bunte Aufkleber, ein ausladender Dachgepäckträger mit zwei Zusatzscheinwerfern und ungewöhnlich viel Bodenfreiheit deuten den Umbau an.

„Auch wenn man es nicht sieht, war es eine Menge Arbeit“, sagt Meyer: Drei schweißtreibende Wochen dauerten die Anpassungen, bis der Polo, den seine Besitzer liebevoll Fuchs getauft haben, wieder auf den eigenen Rädern stand. Die Liste der Einbauten ist lang: Ein sogenanntes Schlechtwegefahrwerk, Federverlängerungen, Zweitbatterie, eine große Lichtmaschine, Unterbodenschutzbleche, diverse Verstärkungen und eine zweite Abschleppöse sind nur einige der Dinge, die der 45-PS-Polo mit 1,2 Litern Hubraum quer durch Europa nach Asien tragen soll. Im Inneren des Fahrzeuges ist einiges an Elektronik dazu gekommen – die Sitze sind noch im Originalzustand: grau mit Streifen – typischer VW Basis-Chic, nicht nur in den Neunzigerjahren.

Fast noch im Originalzustand: Das Cockpit des Polo Fox. Quelle: Mirko Bartels

Ob die Umbauten funktionieren, haben die Abenteurer in Treis-Karden an der Mosel, dem Hauptsitz eines Team-Sponsors, erstmals ausprobiert: Es ging auf einem Feldweg über Stock und Stein. Ein Test für Klettereigenschaften, Kupplung und Bodenblech des Wagens. Die Reisefähigkeit haben sie auf der 500 Kilometer-Tour nach Neustadt getestet. „An manchem Berg war es hart. Da kamen wir nur im zweiten Gang hoch“, sagt Meyer. Eine echte Herausforderung für Mensch und Maschine wartet da noch auf die Abenteurer: Der höchste Punkt der Rallye ist der Pamir-Highway, die zweithöchst gelegene, befestigte Fernstraße der Welt – der Gipfelpunkt liegt 4655 Meter über dem Meeresspiegel.

Mehr Gepäck wollen die abenteuerlustigen Männer nicht mitnehmen. Quelle: Mirko Bartels

Übernachtet wird bei der Reise in Hostels, einfachen Herbergen, oder im Zelt. Drei Ein-Mann-Zelte nehmen die Männer mit auf die Reise. „Das sind die sechs Stunden Privatsphäre, die wir uns jeden Tag gönnen wollen“, sagt Mesenbring. Die restliche Tageszeit werden sie bis zum Ziel hoffentlich gemeinsam im Wagen verbringen. Ihren Weg dokumentieren sie auf der Internetseite www.teilzeitabenteurer.de, wo ihn jeder verfolgen und auch noch spenden kann.

So sieht die Reiseroute der Mongol-Rally zwischen London und Ulan-Ude aus. Quelle: Privat

Von Mirko Bartels