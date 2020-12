Neustadt

Die Grundschüler der Michael Ende Schule mögen Spaghetti Bolognese. Doch wenn die ganze Schule danach riecht – den ganzen Tag – dann ist das zu viel des Guten. Das mitunter mediterrane Aroma in Teilen des Schulgebäudes ist dem Umstand geschuldet, dass die größte Grundschule der Kernstadt genau genommen ein Provisorium ist. Statt in einer ordentlichen Mensa essen die Schüler in vier umgenutzten Klassenräumen. Auf Sportunterricht mussten die Kinder zuletzt monatelang ganz verzichten. Die Fenster der sanierungsbedürftigen Turnhalle ließen sich nicht zum coronagerechten Lüften öffnen. Der Boden der Halle hat solche Dellen, dass ein korrekter Pass beim Fußball der Laufbahnberechnung eines Mini-Golf-Schlags bedarf. Kurzum, an der Grundschule gibt es viele Baustellen.

Die Überplanung des mehrteiligen Schulgeländes, zu dem auch die ehemalige Förderschule am Ahnsföhrth, die Sporthalle, ein Hort und eine Kita gehören, läuft seit Jahren. „Bildungslandschaft-West“ ist der Arbeitstitel für die Generalüberholung des Kernstadt-Kinder-Campus am Ahnsförth. Nun dringen die Schulleitung und das Kollegium darauf, dass es endlich losgeht. Denn ab dem kommenden Jahr soll an der Grundschule der offene Ganztag starten. Das bedeutet, Pflichtunterricht am Vormittag und wahlweise AGs und andere Angebote an drei Nachmittagen die Woche.

Anzeige

Neue Turnhalle kommt

„Im Oktober 2021 soll der Neubau der Turnhalle beginnen“: Kai Binnewies in der Halle. Der Boden hat Dellen, die Fenster lassen sich nicht zum coronagerechten Lüften öffnen. Quelle: Mario Moers

In dieser Woche hat sich Schulleiter Kai Binnewies über einen Brief gefreut, den Bürgermeister Dominic Herbst persönlich auf den Weg gebracht hat. „Im Oktober 2021 soll der Neubau der Turnhalle beginnen, schreibt er“, erzählt Binnewies. Vor einer Woche haben er und einige Lehrerinnen den Politikern im Schulausschuss berichtet, was noch dringend notwendig ist, wenn der Start in den offenen Ganztag gelingen soll. „Derzeit arbeiten wir in einem Provisorium, jetzt geht es darum, die Voraussetzungen für die nächsten Jahrzehnte zu schaffen“, sagt Binnewies. Konkret fordern die Lehrer die Umsetzung des sogenannten pädagogischen Raumkonzepts.

Die ehemalige Förderschule am Ahnsförth wird heute von der Michael Ende Grundschule mitgenutzt. Künftig könnte sie Teil einer Bildungslandschaft West werden, wenn dieses Konzept umgesetzt wird. Quelle: Mario Moers

Vor einigen Jahren beauftragte die Stadt nämlich alle Schulen aufzuschreiben, welche räumlichen und konzeptionellen Veränderungen nötig sind, um ihre Schulen zukunftsfähig zu machen. Die Michael Ende Grundschule gehörte zu den ersten, die ihr Konzept der Verwaltung vorgelegt hat. Darin vorgesehen sind moderne offene Lernlandschaften, die Abkehr von der Flurschule der vergangenen 100 Jahre. „Wann kommt nun der Architekt? Wann geht es endlich los?“, fragte Lehrerin Beate Peters jüngst den Schulausschuss. Neustadts Erster Stadtrat Maic Schillack kündigte zeitnahen Fortschritt an. „So wie es jetzt ist, lässt sich kein qualitativ hochwertiger Ganztag machen“, konstatiert der Schulleiter.

Nachdem das pädagogische Konzept nun vorliege, werde die Stadt ein Architekturbüro beauftragen, danach ein Raumprogramm zu entwerfen. In sogenannten Plausibilisierungs-Workshops werde es anschließend hoffentlich zum Konsens über dessen Umsetzung kommen, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley. Sie gehe davon aus, dass der Schulausschuss dann im Sommer darüber beschließen könne. Gebaut werde dann frühestens 2022.

Der Mann für den Umbruch Seit dem Sommer 2020 hat die Michael Ende Schule einen neuen Schulleiter. Der 45-jährige Pädagoge Kai Binnewies hat die Nachfolge von Sigrid Bierwirth angetreten, die nach 22 Jahren an der Grundschule in den Ruhestand verabschiedet wurde. Binnewies hat Erfahrung mit Schulen im Umbruch. So leitete er in Neustadt bereits kommissarisch die Förderschule am Ahnsförth vor deren Auflösung. Kommissarischer Leiter war er zuletzt auch an der Paul-Moor-Schule in Wunstorf, nachdem dort die Leitung in den Ruhestand gegangen war. Weitere Stationen des aus Kiel stammenden Binnewies waren die Fröbelschule in Wunstorf und die Leine-Schule in Neustadt. Binnewies hat vier eigene Kinder. An der Michael Ende Schule will er länger bleiben. „Ich habe mich darauf eingestellt, hier zu verweilen“, sagt er.

Lesen Sie auch

Von Mario Moers