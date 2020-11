Nach dem Machetenangriff auf einen 24-Jährigen vor zwei Wochen in der Kernstadt ist das Opfer nach Angaben der Polizei mittlerweile außer Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiter wegen versuchtem Totschlag.

Nach Messerangriff in Neustadt: Opfer ist auf dem Weg der Besserung

