Sechs Gitarren, Verstärker und eine Menge weiteres Musikequipment wurden in der Nacht zu Montag aus einem Proberaum auf dem Gelände des FC Mecklenhorst gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Geschädigten auf schätzungsweise 12.000 Euro.

Band stellt Täter zur Rede

Der Täter hatte die Tür zu dem Proberaum, der sich in zwei Containern neben dem Vereinsheim befindet, aufgehebelt. Spuren des Einbruchs sind am Tag darauf deutlich zu erkennen, beschädigte Türbeschläge und ein gebrochenes Fenster. Am Tag darauf postet ein Mitglied der Band eine Liste der gestohlenen Instrumente bei Facebook. Darunter eine schwarz-weiße Fender Telecaster, eine schwarze Ibanez und zwei Peavey Classic Verstärker.

Einbruch in unserem Bandraum… Der größte Teil von unserem Equipment wurde gestern Nacht gefunden und von der Polizei sichergestellt. Danke euch allen fürs Teilen ….🤘🏻 Posted by Timo Kunz on Monday, September 20, 2021

„23 Jahre Bandgeschichte einfach weg...“, schreibt der Gitarrist verzweifelt. Offenbar wenig später haben die Musiker einen ersten Tatverdacht. Die Band geht davon aus, dass ein Mitglied des Sportvereins die Instrumente entwendet hat. Nach Angaben der Polizei sei der Mann wiederholt während der Probezeiten der Gruppe auf dem Gelände gesehen worden.

In Garbsen stellten die bestohlenen Musiker den 29-jährigen Mann zuerst selbst zur Rede. Der gestand die Tat und rückte einen Teil des Diebesguts wieder hinaus. Als der vermeintliche Täter merkte, dass die Polizei informiert wurde, ergriff er die Flucht.

Kein Bandmitglied

Einbruchspuren an dem Proberaum-Container auf dem Gelände des FC-Mecklenhorst. Quelle: Mario Moers

Die Polizei durchsuchte am Abend die Wohnung des Verdächtigen. Der Beschuldigte sei „amtsbekannt“, erklärt die Polizei. Die Ermittlungen dauern an. Es werde auch geprüft, ob der Mann für weitere Taten in Betracht kommt und ob es Mittäter gibt. Nach Auskunft eines Bandmitglieds bleibt ein Teil des Diebesguts verschwunden.

Nach Auskunft eines Vereinsvorstands übt die Gruppe seit etwa vier Jahren in Mecklenhorst. Zu größerer Bekanntheit haben es die Hobbymusiker aus Burgdorf und Neustadt allerdings noch nicht gebracht. Man spiele vorwiegend auf Hochzeiten und Partys. Gerüchte, der Einbruch sei von einem Mitglied der Band selbst begangen worden, dementiert der hauptgeschädigte Musiker. Neustädter Medien hatten dies der Polizei-Pressemitteilung folgend berichtet. „Es war kein Bandmitglied von uns. Das ist leider falsch“, sagt der Musiker.

