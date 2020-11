Neustadt

Polizei und Stadt greifen durch – und weisen in der Fußgängerzone auf die Maskenpflicht hin. Erste Kontrollen hat es am Dienstag, 3. Oktober, gegeben, weitere werden in den kommenden Tagen folgen, beispielsweise am Freitag auf dem Wochenmarkt.

„Das ist der Klassiker“, sagt Alexander Benne. Damit meint der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes in Neustadts Polizeikommissariat das Verhalten eines jungen Mannes, der die Marktstraße entlangschlendert. Erst als der die Beamten erblickt, greift er in die Tasche und zieht seinen Mund-Nasen-Schutz hervor. Es nützt ihm nichts mehr. Benne nimmt seine Personalien auf, ein Bußgeldverfahren wird eingeleitet. 150 Euro wird der junge Mann demnächst zahlen müssen.

14 Verstöße innerhalb einer Stunde aufgenommen

So wie ihm ist es weiteren 13 Personen bei einer der ersten von vielen Kontrollen in der Innenstadt ergangen. Benne war gemeinsam mit seiner Kollegin, der Kontaktbeamtin Pamela Hoffmann, und Annette Plein, die das Ordnungsamt der Stadt leitet, auf der Marktstraße unterwegs. Um die 14 Verstöße gegen die Maskenpflicht aufzunehmen, brauchten sie nur etwas mehr als eine Stunde. Und das, obwohl deutlich weniger Publikum unterwegs war als vor dem Teil-Lockdown.

Von 18 bis 70 Jahren reicht das Alter derjenigen, die nun zahlen müssen. Der überwiegende Teil sei einsichtig gewesen, sagt Benne. Einige hätten sich „diskussionsfreudig“ gezeigt, verschwindend gering sei der Anteil der „Verweigerer“ gewesen. Zwei der angesprochenen Passanten zückten eine Bescheinigung, nach der sie von der Maskenpflicht befreit sind.

Plakate weisen auf Maskenpflicht hin

Mit ihrer Präsenz wollen Polizei und Ordnungsamt auch in den nächsten Tagen dafür sorgen, dass die Verordnung eingehalten wird. Der Hinweis auf die Maskenpflicht ist in der Innenstadt kaum zu übersehen: Plakate weisen an allen Zugängen darauf hin, dass ab diesem Punkt das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes Pflicht ist.

Unübersehbar sind die Plakate, die auf der Maskenpflicht in Neustadts Innenstadt hinweisen. Quelle: Beate Ney-Janßen

In der vergangenen Woche habe es bereits Kontrollen in Regio-Bussen gegeben, sagt Benne. Auch am ZOB wird künftig verstärkt geprüft. Und Besucher des Wochenmarktes am Freitag, 6. November, können sich sicher sein, dass die Polizei sie anspricht, wenn Mund oder Nase unbedeckt sind – und dass sie dann Post von der Region Hannover bekommen.

Von Beate Ney-Janßen