Mardorf

Mit einem Unfall zwischen Mardorf und Schneeren endete die Lieferfahrt eines 28-jährigen Mannes aus dem Landkreis Nienburg am Montagabend. Er hat auf der regennassen Fahrbahn der Landesstraße 360 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und schleuderte mit seinem VW Polo in eine Baumreihe. Der Mann war mit seinem Wagen gegen 21.20 Uhr Richtung Schneeren unterwegs, als die Reifen auf der rutschigen Fahrbahn den Halt verloren. Der Kleinwagen rutschte quer über die Gegenfahrbahn in eine Baumreihe von der er zurück auf die Straße geschleudert wurde, wo er sich laut Aussage der Polizei mehrfach gedreht hat, bevor er auf der Fahrerseite liegen blieb. Zur Unfallursache könne noch keine Aussage getroffen werden, heißt es.

Fahrzeug ist ein Totalschaden

Der 28-Jährige wurde von Rettungskräften versorgt. Er sei vor Ort ansprechbar gewesen, teilte die Polizei mit. Man habe den Leichtverletzten zur Beobachtung in das Klinikum Neustadt gebracht. Die Feuerwehr Mardorf sicherte das Wrack und die auslaufenden Betriebsstoffe, um einen Umweltschaden zu vermeiden. Laut der Beamten des Polizeikommissariats Neustadt hat der Polo hat nur noch Schrottwert. Nach dem Unfall war die Landestraße zunächst voll gesperrt. Später wurde der Verkehr auf einer Spur an der Unfallstelle vorbei geführt.

Anzeige

Die Polizei weist darauf hin, dass es bereits dieser Tage wichtig ist, die Fahrweise den Witterungsbedingungen anzupassen. So können zum Beispiel Regenschauer die trockenen und staubigen Straßen rutschig machen.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Neustadt lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Mirko Bartels