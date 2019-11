Neustadt

Es soll ein buntes Gewusel in der Turnhalle des TSV Neustadt, Lindenstraße 50, werden: Die Aktiven laden für Freitag, 15. November, von 8.30 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 16.30 Uhr zum Tag des Kinderturnens ein. In diesem Jahr wollen sie die Halle in eine Märchenlandschaft verwandeln.

Klettern wie der Prinz, um in den Turm zu Rapunzel zu gelangen; sich durch den Dornenwald kämpfen, um zu Dornröschen zu kommen oder Kugeln in den Brunnen werfen, wie im Märchen beim Froschkönig – all das steht auf dem Programm für die jungen Besucher. Zusätzlich gibt es einen Vorlesebereich.

Die Bewegungslandschaften in der Märchenturnhalle laden zum Klettern, Laufen, Schwingen, Balancieren und Springen ein. „Spaß und Freude an der Bewegung für alle ist das Motto“, sagen die Veranstalter. Die Kinder sollen unabhängig von einer Behinderung die Vielfalt des Kinderturnens ausprobieren, der Verein hat ein inklusives Sportangebot vorbereitet. Als Anerkennung gibt es für alle Teilnehmer eine Urkunde.

Von Mirko Bartels