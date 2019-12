Madeleine Göcke will mit ihrem Geschäft eine Lücke im Angebot der Innenstadt schließen: Sie hat ein Haushaltswaren und Dekorationsartikelgeschäft an der Mittelstraße eröffnet.

