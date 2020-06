Lost Places: Nachkriegs-Baracke steht noch am Steinhuder Meer

Neustadt/Mardorf

Wer mit dem Fahrrad von der Hubertusstraße zum Uferweg fährt, kommt zwangsläufig an einer kleinen Hütte mitten im Wald vorbei, unweit des Ausflugslokals Alte Moorhütte. Sie ist eines der letzten Überbleibsel der Geschichte rund um Wohnen und Leben im Neustadt der Nachkriegszeit. Abseits der touristischen Hotspots am Nordufer des Steinhuder Meers fristet eine ehemalige Wohnbaracke, die zuvor nahe der Kolberger Straße stand, ein mittlerweile unbeachtetes Dasein.

Ehemalige Baracke diente als DLRG-Wachstation

„Die Hütte haben wir zwischen 1961 und 1962 dort aufgebaut“, erinnert sich Werner Arnold, ehemaliges Mitglied der Deutschen Lebens- Rettungsgesellschaft ( DLRG) aus Neustadt. Der Bezirk Hannover Land habe den Rettungswachdienst am Steinhuder Meer erweitern wollen. Man war auf der Suche nach Wachstationen und Übernachtungsmöglichkeiten für die Mitglieder. Erich Burow, Gründungsmitglied und Vorsitzender der Neustädter Gruppe, bekam damals die Möglichkeit, eine zum Abbruch freigegebene Baracke von der Stadt zu übernehmen.

Anzeige

Zur Galerie Seit rund 25 Jahren ist die Hütte im Moor nicht mehr genutzt worden. Sie beweist, dass nichts länger hält als ein Provisorium.

„Der Rest war eine Menge Handarbeit“, sagt Arnold. 20 Löcher für das Fundament der Holzständer, auf denen die Hütte heute noch steht, haben die Aktiven von Hand in den Moorboden gegraben. „Da wurden dann Betonringe eingelassen, das Ständerwerk eingesetzt und anschließend ordentlich verfüllt“, sagt Arnold. Augenscheinlich war das Wertarbeit – die Ringe halten nach wie vor. Am Nordufer gab es einige kleine Änderungen am Zuschnitt der Räume zu erledigen, bevor sie in Betrieb gehen konnte. „Wir haben auch das Dach aufgearbeitet und hinter der Wachstation noch einen Brunnen gegraben, um eine Dusche zu haben“, sagt Arnold. Mit einer so genannten Schwengelpumpe ging diese in Betrieb – geduscht wurde natürlich nur kalt.

Weitere NP+ Artikel

Die ehemalige Dusche hat überdauert. Quelle: Mirko Bartels

Wachstation bis in die Neunziger

Bis vor etwa 25 Jahren haben Mitglieder aus dem gesamten Bezirk Hannover Land regelmäßig Dienst an der Alten Moorhütte geleistet und die Station vom Frühjahr bis zum Ende der Segelsaison an jedem Wochenende genutzt – dann wurde sie aufgegeben. „Manche Rettungsschwimmer haben bei sogenannten Ferienwachen fast ihre gesamte schulfreie Zeit im Sommer dort verbracht", sagt Torsten Moritz, ehemaliger Vorsitzender der Ortsgruppe Neustadt. Renoviert wurde in den Jahren immer wieder, Anstrich und Dach erneuert.

Auch er habe viel Zeit in der Station verbracht, den Dienst geleitet oder als Bootsführer Rettungseinsätze gefahren, sagt Moritz. „Direkt am Ufer gab es noch einen kleinen Aussichtsturm, das Rettungsboot lag am Steg", erinnert er sich. Vom Turm aus konnte die Bootsbesatzung in der Station mit einem Kurbeltelefon alarmiert werden. Strom war eine der wenigen Annehmlichkeiten der Station. Ansonsten forderte die spartanische Unterkunft ihre Bewohner bis zuletzt: Weil der Brunnen wieder versiegt war, musste Wasser in großen Kanistern von der rund 300 Meter entfernten Neuen Moorhütte geholt werden. Rund 60 Kilogramm galt es an jedem Wochenende durch das Moor zu bewegen. Fließendes Wasser und sanitäre Anlagen gab es vor Ort nicht. „Gegen die Kälte hatten wir eine Gasheizung“, sagt Moritz. Den notwendigen Brennstoff holten die Wachgänger in Flaschen regelmäßig aus Mardorf. Eine steht immer noch neben der ehemaligen Baracke.

Ein Blick in die ehemaligen Schlafräume der Wachgänger. Quelle: Mirko Bartels

Die Station haben die Lebensretter seit vielen Jahren wegen Umstrukturierungen aufgegeben, das kleine Duschhaus gibt es hinter der Dornröschen-Hütte noch – mittlerweile allerdings ohne Pumpe, Rohrleitung und Duschkopf.

Nach dem Krieg wurde das ehemalige Reichsarbeitsdienstlager an der heutigen Hans-Böckler-Straße als Unterkunft genutzt. Quelle: Regionsarchiv/Sammlung Niffka

Baracken wurden bis 1968 in Neustadt genutzt Barackenlager haben in Neustadt eine lange Tradition. Als man begann, die Torfmoore im Westen industriell auszubeuten, schufen die Betreiber die ersten primitiven Unterkünfte für Hunderte Arbeiter ab etwa 1857 direkt im Moor. Bis Ende der Sechzigerjahre entstanden an verschiedenen Stellen, immer am Rande der damaligen Kernstadt, weitere Barackenlager. Im Ersten Weltkrieg wurden dort Kriegsgefangene, in der Zeit des Nationalsozialismus Mitglieder des Reichsarbeitsdienstes untergebracht, bevor die Baracken in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg als Unterkünfte für Flüchtlinge und Heimatvertriebene dienten. 1950 gab es laut historischen Aufzeichnungen 66 Baracken und Behelfsheime, schreibt Hartmut Dyck auf seiner Internetseite www.ruebenberge.de. Die Leine-Zeitung bezeichnete die hohe Zahl der Behelfsunterkünfte 1950 als „Kulturschande“. Auch elf Jahre später soll Neustadt noch zu den barackenreichsten Städten Niedersachsens gehört haben. Rund 6 Prozent der Einwohner lebten damals in den sogenannten Behelfsheimen, die auf fünf Gebiete rund um die Kernstadt aufgeteilt waren. Die schlichten Behausungen standen zuletzt es noch an der Landwehr, der Hans-Böckler-Straße (damals Feldstraße) und im Ahnsförth. Einige der Häuser hatte die Stadt aufwendig renoviert. So gut, dass manche Bewohner gar nicht ausziehen wollten und es zu Zwangsräumungen kam. Die letzten Baracken verschwanden 1968 aus dem Stadtbild, sie machten der Hans-Böckler-Schule Platz.

Lesen Sie auch

Von Mirko Bartels