Der Lions Club Neustadt hat zwei neue Präsidenten: Detlef Siewert und Andreas Winkler bilden für die nächsten zwölf Monate eine Doppelspitze. Das Amt haben sie von ihren Vorgängern Michael Rybak und Mike Oliver Behrmann übernommen. Der Führungswechsel einmal im Jahr ist obligatorisch. „Dieses Jahr war die Wahl aber natürlich auch bei uns nur unter erschwerten Bedingungen möglich“, schreibt Lions-Sprecher Manfred Henze.

Sterntalerkalender ist gesetzt

Die Wahlen mussten schriftlich erfolgen. Bei der Auszählung habe sich die Einigkeit der Mitglieder gezeigt: Alle Wahlvorschläge für den Vorstand und die Beauftragten seien einstimmig gewesen, schreibt Henze. Die neuen Präsidenten beschreibt er als Ur-Neustädter. „ Siewert und Winkler wohnen mit ihren Familien in Neustadt und sind hervorragend vernetzt“, schreibt er. Beide brächten Erfahrungen mit, die sie bei organisatorischen Aufgaben im Club gesammelt haben.

Das Programm für das erste Halbjahr der Amtszeit hat das Duo mit Alternativen erstellt. Zur Zeit sei offen, ob sich der Verein am Goldenen Sonntag beteiligen könne und ob es den traditionellen Basar in der Sparkasse überhaupt geben darf. Gesetzt ist dagegen der jährliche Sterntalerkalender. „Er ist ein Schwerpunkt, dessen Erlös zu 100 Prozent Menschen in Not vor Ort zu Gute kommt“, schreibt Henze.

Der Klub hat 35 Mitglieder. Schwerpunkte sind Hilfen für Menschen in unverschuldeter Notlage sowie Unterstützung von Jugendarbeit und gemeinnützigem Engagement.

