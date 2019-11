Die Stadt Neustadt betont, dass sie bei der Rattenbekämpfung nicht untätig ist. Kürzlich hatte die SPD auf den starken Befall am Erichsberg hingewiesen. Schuld an der Misere seien auch Bürger, die sich nicht an die gesetzlichen Vorgaben zur Müllentsorgung hielten, sagt Stadtsprecher Stefan Bark.