Kultursommer in Neustadt: Wanderkino gastiert im Amtsgarten

Neustadt

Ein außergewöhnlicher Filmabend nicht nur für Nostalgiker steht am Sonnabend, 24. August, im Terminkalender. Ab 21 Uhr macht im Amtsgarten von Schloss Landestrost das Wanderkino Laster der Nacht Station, das seit mehr als 20 Jahren in Europa unterwegs ist. Eine Besonderheit: Transportfahrzeug und zugleich Traghilfe für die Leinwand ist ein umgerüsteter Feuerwehr-Oldtimer von Magirus Deutz aus dem Jahr 1969, mit dem die Veranstalter seit 1999 durch die Lande reisen.

Stummfilm-Größen treffen aufeinander

Das Team Kultur der Region Hannover verspricht ein nostalgisch inszeniertes Open-Air-Kino, bei dem Popcorn, Hotdogs und Hamburger nicht fehlen. Für das Programm im Amtsgarten haben die Veranstalter vier historische, selten aufgeführte Schwarz-Weiß-Filme ausgewählt. Der Clou des Abends ist die Livemusik von Tobias Rank ( Piano) und Gunthard Stephan (Violine).

Gezeigt werden soll an diesem Abend der Film „Der Einwanderer“ mit Charlie Chaplin. Der Schauspieler verkörpert in diesem Kurzfilm von 1917 seine berühmte Figur des namenlosen Vagabunden. Mit dem Film „Was tragen die Schotten da drunter?“ aus dem Jahr 1927 gibt es Humor im Doppelpack: Die Erfolgskomiker Stan Laurel und Oliver Hardy brillieren in diesem Streifen, der oft als erster richtiger Laurel-und-Hardy-Film bezeichnet wurde. Mit „Die Reise zum Mond“ von Hauptdarsteller und Filmpionier Georges Melies ist ein früher Science-Fiction-Streifen aus dem Jahr 1902 zu sehen, und in „Flitterwochen im Fertighaus“ aus dem Jahr 1920 gibt es ein Wiedersehen mit Buster Keaton.

Tickets im Vorverkauf

Das Wanderkino gastiert am Sonnabend, 24. August, ab 21 Uhr im Amtsgarten am Schloss Landestrost, Schlossstraße 1, in Neustadt. Karten kosten 8, ermäßigt 4 Euro. Die Tickets gibt es bei den von den Veranstaltern angegebenen regionalen Vorverkaufsstellen. Für den stilechten Imbiss sorgen Constanze Buch und Edgar Kreid von Homeyers Hof in Garbsen – ebenfalls mit ihrem umgebauten Feuerwehrfahrzeug.

Von Mirko Bartels