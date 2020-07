Neustadt

Der Kultursommer der Region Hannover geht mit Evelyn Kryger am Freitag, 17. Juli, 20 Uhr, in seine dritte Runde. Hüpfburg-Jazz und Global-Kitsch will die Band aus Hannover auf die Open-Air-Bühne im Amtsgarten des Schlosses Landestrost in Neustadt bringen.

Als grenzüberschreitend werden die Klänge der jungen hannoverschen Band gelegentlich beschrieben. Jazz und Hip Hop mischen sie mit Elementen aus Orient und Balkan. Kein Wunder, dass sie selbst ihre Art der Musik als Hüpfburgjazz und Globalkitsch bezeichnen. Krygers Musik passt in keinen klassischen Genrekatalog. Die Interpretationen sind eher assoziativ und sehr leichtfüßig.

Bitte sitzen bleiben – auch wenn es schwer fällt

Die Mitglieder der Band Evelyn Kryger kommen aus Hannover und Berlin. Es sind Cito Kaling (Saxofon), Rebecca Czech (Violine), Arne Dreske (Keyboards), Jonas Holland-Moritz (Bass) und Hannes Dunker (Percussion). Zusammen präsentieren sie Musik, die in die Beine geht – fast möchte man meinen „leider“. Denn die Corona-Auflagen verlangen, dass während des Konzertes im Garten nicht getanzt werden darf.

On tour mit Deep Purple und Schweighöfer

Die Formation ist so schillernd wie die Vita ihrer Frontfrau Rebecca Czech: Sie stammt aus der Nähe von Stuttgart, spielt Violine seit ihrem zwölften Lebensjahr und hat das Instrument in Hildesheim und Hannover studiert. Als Mitglied der Neuen Philharmonie Frankfurt begleitete sie die Band Deep Purple auf deren „The Songs that built Rock“-Europatour 2011. 2016 und 2017 war sie als Mitglied der Neuen Philharmonie Frankfurt mit David Garrett und seiner Tour „Explosive!“ zu sehen. Danach folgte ein Engagement als Mitglied der Band von Matthias Schweighöfer auf der Tour „Lachen Weinen Tanzen”. Seit 2016 ist Rebecca Czech am Theater für Niedersachsen an zahlreichen Produktionen beteiligt. Sie ist Mitbegründerin der Band Evelyn Kryger und gewann mit ihren Kollegen 2011 den Creole Weltmusik Wettbewerb für Niedersachsen. Sie gehört außerdem zum Tango-Jazz Streichquartett Tango Bastardo, für das sie zusätzlich als Komponistin arbeitet.

Der ganze Kultursommer am Schloss

80 Zuhörer dürfen maximal kommen, jeder muss auf seinem Sitzplatz verweilen. Aber immerhin: Konzerte werden wieder angeboten, und der Kultursommer der Region Hannover geht über die Bühne. Wenn auch in anderem Umfang als in anderen Jahren und mit nahezu allen Veranstaltungen an einem einzigen Ort: Neustadts Schloss Landestrost. Dort ist für die Zeit des Kultursommers eine Bühne im Amtsgarten aufgebaut worden, die nun bis in den September hinein bespielt wird. Das komplette Programm ist auf www.hannover.de hinterlegt.

Tickets für diesen Termin und andere Veranstaltungen des Kultursommers gibt es online unter www.kultur-rh.reservix.de oder an den bekannten Vorverkaufsstellen. Es gibt keine Abendkasse. Die Tickets kosten 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Parkplätze direkt am Schloss sind rar, im Umfeld dürfte das aber kein Problem sein. Neustadt ist vom Hauptbahnhof Hannover in 20 Minuten mit der S-Bahn zu erreichen.

Von Beate Ney-Janßen und Markus Holz