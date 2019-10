Neustadt

Das Kulturforum Neustadt präsentiert am Freitag, 25. Oktober, zum ersten Mal die Kabarettistin Katie Freudenschuss und ihr aktuelles Programm „Einfach Compli-Katie!“ – inklusive Sektempfang.

Der Empfang der Gäste mit einem Gläschen Sekt ist passend. Es wird prickelig, wenn die „Sachensagerin“ Katie Freudenschuss (kein Künstlername) ihr Programm präsentiert. Als Kabarettistin, Musikerin, Komponistin und Texterin tritt Freudenschuss in verschiedenen Fernsehshows auf. Sie ist Halbösterreicherin und Wahl-Hamburgerin. „Einfach Compli-Katie!“ ist ihr zweites Tournee-Programm, inspiriert von einem Tagebuch aus den Fünfzigerjahren – ein Abend über Liebe, Frauengold, 72 Jungfrauen, Melania Trump und Rhesus-Äffchen.

Feine Beobachtungsgabe und ebenso so moderne wie intelligente Comedy schreiben Kritiker ihr zu. Sie spielt und singt stimmgewaltig, schlagfertig und mit großer musikalischer Vielfalt. Emotional und humorvoll improvisiert Freudenschuss mit Zuschauern und Situationen. Das Klavier ist ihr musikalischer Begleiter, die Sängerin spielt selbst – poetisch, berührend, ironisch und absurd.

Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 25. Oktober, um 20 Uhr in der Mensa der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) Neustadt, Leinstraße 85. Karten für 19, ermäßigt 14 Euro, sind während des Vorverkaufs am Info-Tresen von Famila in Neustadt, Gewerbegebiet Ost,sowie in allen HAZ/NP-Ticketshops – auch online unter tickets.haz.de – erhältlich. Alternativ können Reservierungen für die Abendkasse per E-Mail an kartenreservierung@kulturforum-neustadt.de gesendet werden. An der Abendkasse kostet ein Ticket 20, ermäßigt 15 Euro. Für Karten, die per E-Mail für die Abendkasse bestellt sind, gilt der Abendkassenpreis. Reservierte Karten müssen bis spätestens 19.30 Uhr abgeholt sein.

Von Markus Holz