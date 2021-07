Neustadt

In Neustadts Berufsbildender Schule ging es am Sonnabend sehr feierlich zu: Die Kreishandwerkerschaft Neustadt-Burgdorf begrüßte zu Freisprechungen in zwei „Schichten“ um 14 und um 16 Uhr insgesamt 88 ausgebildete Lehrlinge. Jeder Auszubildende, der im Laufe der pandemiebedingt getrennten Veranstaltungen seinen Gesellenbrief erhielt, durfte zum Schutz vor Infektionen nur eine Begleitperson mitbringen.

Zur Galerie 88 Auszubildende, zwei Feiern, alles in der BBS Neustadt: So war die Freisprechung bei der Kreishandwerkerschaft Neustadt-Burgdorf.

Es war der Abschluss einer Ausbildungszeit, die stark von der Pandemie geprägt worden war. So gab es an den Berufsbildenden Schulen über längere Zeit keinen Präsenzunterricht. Lehrer unterrichteten online, wo das möglich war – was den eher pragmatisch orientierten Lehrlingen nicht in jedem Fall lag. Körpernahe Dienstleister wie Friseurgeschäfte hatten sogar geschlossen, was mehr als ein Viertel der Auszubildenden betraf. „Es waren keine einfachen Zeiten“, sagte Kreishandwerksmeister Thomas Hinze. Aber mit dem Erhalt des Gesellenbriefes haben jetzt 88 Handwerkerinnen und Handwerker ihre Ausbildung offiziell und erfolgreich abgeschlossen. Metallbauer und Elektroniker bilden mit jeweils drei männlichen Absolventen die kleinste Gruppe. Das Friseurhandwerk stellte mit zehn Herren und 15 Damen die größte Gruppe.

Zimmerer kommen in Zunftkleidung

Besonders geschlossen wirkten bei der Feier die Zimmerer, die in ihrer Zunftkleidung zur Zeremonie kamen. Aber ausgezeichnete berufliche Aussichten haben alle 88 Absolventinnen und Absolventen, die in Neustadt ihre Zeugnisse und Gesellenbriefe erhielten. „Genießt den Tag, feiert schön und lasst es erst einmal langsam angehen“, sagte Hinze zu den Zuhörenden und ergänzte: „Aber bedenkt auch, dass Fort- und Weiterbildung weiterhin wichtige Bestandteile eures Berufslebens bleiben werden.“ Die Stimmung der Freigesprochenen war so feierlich wie beschwingt. Gesellen und Gesellinnen sind gefragt, sie werden von den Handwerksbetrieben intensiv umworben. Wer möchte, bekommt sofort einen Arbeitsplatz. Keiner der Befragten war ohne Jobangebot.

Gute Atmosphäre am Arbeitsplatz fördert Qualität

Neben den Qualitäten, die die Auszubildenden selbst mitbrachten, hing der Lernerfolg auch vom Klima und von der Fürsorge im Arbeitsumfeld ab. Tischlergeselle Ahmet Ramovic war mit 50 Jahren der Älteste. „Es war nicht einfach. Aber ich bin sehr dankbar, dass mir das Arbeitsamt diese Ausbildung ermöglicht hat“, sagte Ramovic und hielt seinen Gesellenbrief mit Rose stolz in seiner kräftigen Hand. Sein künftiger Arbeitgeber Michael Claasen, der in Hannover ein Unternehmen für Sanierung betreibt, freut sich auf den Tischler, er kam zur feierlichen Freisprechung gern mit. „Herr Ramovic ist einfach ein toller Mensch“, sagte Claasen und nickte dem Freigesprochenen anerkennend zu.

„Wir haben bei der Qualität kein Auge zugedrückt. Deshalb gibt es in diesem Jahr auch keine Auszeichnung“, sagte Kreishandwerksmeister Hinze. Mit Friseurgesellin Ana Miro gab es aber eine Jahrgangsbeste. Sie hat ihr Handwerk in Hannover bei Terminal-H gelernt. Ihr Lehrherr zeigte sich ebenso stolz wie ihre Lehrerin. „Frau Miro hatte erst zwei Jahre Deutschunterricht, als ihre Lehre begann. Aber sie hat sich unglaublich reingekniet. Jetzt ist sie fachlich und sprachlich sehr gut“, lobte Elke Sundermann von der BBS Burgdorf.

Den musikalischen Rahmen lieferte die Big Band Berenbostel unter Leitung von Felix Maier. Sängerin Greta Söderbergs Stimme beeindruckte und bewies: Der Nachwuchs ist richtig gut – im Handwerk, wie in der Musik.

Von Patricia Chadde