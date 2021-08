Kommunalwahl in Neustadt: Was wollen die Parteien tun, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen?

Neustadt

Die Stadt wächst, in Kernstadt und Ortsteilen entstehen zahlreiche neue Baugebiete. Doch nach wie vor finden Einfamilienhäuser und teurere Wohnungen reichlich Abnehmer, und das Angebot an sozialem oder bezahlbarem Wohnraum hält mit der Nachfrage nicht Schritt. Als Obergrenze für Sozialwohnungen sind 5,60 Euro Miete pro Quadratmeter definiert, für sogenannten bezahlbaren Wohnraum liegt sie bei 7 Euro. Der Rat hat sich verpflichtet, in neuen Baugebieten jeweils anteilig günstigere Angebote vorzusehen. Einige Projekte sind bereits in Arbeit, etwa an der Wunstorfer und an der Siemensstraße. Welche Ideen haben die Parteien noch?

Das sagt die CDU:

„Die CDU Neustadt will Wohnraum für alle schaffen. Die Kernstadt und alle Dörfer müssen die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln. Ein zentrales Problem sind fehlende Bauflächen, zeit- und kostenintensive Planungs- und Genehmigungsverfahren und ein hoher bürokratischer Aufwand. Für Neustadt benötigen wir eine Intensivierungsstrategie zur beschleunigten Ausweisung von Bauflächen. Die CDU Neustadt will einen gesunden Mix aus verschiedenen Wohnformen für Jung und Alt. Dabei muss klimagerechtes Bauen unterstützt und gefördert werden.“

Das sagt die SPD:

„Als erstes müssen alle Akteure ein klares Bekenntnis abgeben. Und zwar so klar, dass auf kommunalen Flächen oder gleich großen Ersatzflächen genügend sozial geförderter, bezahlbarer und auch barrierefreier Wohnraum entsteht. Wohnungsbaugenossenschaften können eine schnelle Umsetzung bewirken, da sie nicht gewinnorientiert arbeiten. Sie achten beim Bauen auf Nachhaltigkeit, auf Ressourcenschonung und eine soziale Durchmischung. Außerdem ist wichtig, dass der geförderte Wohnungsbau sowohl im ländlichen als auch im städtischen Raum für Investoren interessant gestaltet wird.“

Das sagt die FDP:

„Mit der FDP wählen Sie die Realisierung neuer innovativer Wohnkonzepte für Neustadt. Preistreibende und unnötigen Bauvorschriften, welche über die gesetzliche Standards hinausgehen, werden wir durch intelligente Bausatzkonzeptionen mit flexiblen Grundrissen für preisgünstigen Wohnraum für alle Generationen sorgen. Insbesondere für jüngere Menschen muss das Wohnen bezahlbar sein. Wir versichern, dass aufgrund der Neuberechnung der Grundsteuer keine Mehrbelastung von Eigentümern und Mietern durch die Hintertür erfolgt.“

Geförderter Wohnraum: Peer-Oliver Pülm (Geschäftsführer Restaura Wohnen GmbH) und Lea Oberbremer (Projektmanagerin Nord Project Immobilien) stellen im Dezember ihren Neubau an der Wunstorfer Straße 63 vor. Quelle: Mario Moers

Das sagen Bündnis 90/Die Grünen:

„Die wichtigsten Schlüssel zur Schaffung, aber auch zum Erhalt von bezahlbarem Wohnraum sind für uns Grüne die Förderung genossenschaftlichen Bauens sowie die Unterstützung bei der Nutzung bestehender Immobilien. Neustadt hat viel Platz. Das uneingeschränkte Wachstum stößt an seine Grenzen - auch Bodenversiegelung darf nicht unbegrenzt zunehmen. Echter sozialer Wohnraum bedeutet deshalb für uns, dass wir auch zugunsten künftiger Generationen gemeinschaftlich, energieeffizient und sparsam im Flächenverbrauch wohnen werden. Deswegen setzen wir uns für eine sanfte und nachhaltige Siedlungsentwicklung ein.“

Das sagt die UWG:

„Zukünftig werden Bauträger in Neustadt verpflichtet, auch sozialen/bezahlbaren Wohnraum vorzuhalten. Es muss aber sichergestellt werden, dass die wirklich bedürftigen Bürger dort auch einziehen können. Hier würden Sozialwohnungen helfen, die nur an Mieter mit einem Berechtigungsschein vermietet werden dürfen. Dies würde besonders Alleinerziehende oder Familien mit vielen Kindern helfen. Außerdem sind auch auf den Dörfern kleine, günstige Wohneinheiten unerlässlich. Wenn diese noch behindertengerecht ausgebaut wären, könnten Rentner, denen ihr Haus zu groß geworden ist, dort eine neue Unterkunft finden.“

Das sagt die AfD:

„Der bisherige soziale Wohnungsbau ist gescheitert, er kann nur einen Bruchteil der Berechtigten erreichen. Es ist besser, einkommensschwache Mieter vermehrt mit Wohngeld zu unterstützen, wodurch auch eine soziale Durchmischung gewährleistet wird. Wir wollen für Familien das Wohnen im ländlichen Raum preiswerter und attraktiver machen. Dazu müssen die Wohnnebenkosten deutlich reduziert werden. Schluss mit den ,Sicheren Häfen‘: Der unbegrenzte Zuzug erhöht den Druck auf den Wohnungsmarkt.“

Von Kathrin Götze