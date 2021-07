Neustadt/Mandelsloh

In zwei Ortsräten will die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) nach der Kommunalwahl am 12. September noch stärker mitmischen als bisher. Der Verein hat jetzt Kandidatenlisten für die Kernstadt und Mandelsloh aufgestellt, weitere sollen folgen.

Drei Ex-Bürgermeisterkandidaten auf der Kernstadt-Liste

Zwei Frauen und acht Männer wollen für die UWG in den Ortsrat der Kernstadt einziehen. Neben dem Spitzenkandidaten Willi Ostermann stehen auf der Wahlvorschlagsliste Harald Wachsmuth, Moritz Plinke, Margret Fiene, Marco Lange, Anja Fabritz, Peter Hake, Jürgen Stach, Bernd Cramm und Rolf Hesselbach. Mit Lange und Stach hat die UWG zwei Neustädter angeworben, die bei der Bürgermeisterwahl 2019 als Parteilose angetreten waren. Anja Fabritz hatte bereits zur Bürgermeisterwahl 2004 ihren Hut in den Ring geworfen.

„Als Ortsbürgermeisterkandidat freue ich mich, dass wir mit zehn Kandidaten auf der Liste sogar mehr Bewerber haben als 2016“, sagt Ratsfraktionssprecher Ostermann. Er sehe eine gute Mischung aus „alten Hasen“ und Neulingen auf der Liste. Damit gebe es eine breit gefächerte Kompetenz bei den Kandidaten, so Ostermann. Ziel sei ein Zuwachs der UWG-Ortsratsfraktion auf zwei plus X.

Für Mandelsloh sind acht Dörfer vertreten

Für Mandelsloh kandidieren Heike Biere (von links), Christoph Lietzau, Katrin Störmer, Hendrik Fuhrwerk, Günter Hahn, Fritz Helmut Heinemann und Antje Bergmann. Quelle: Reinhold Dai

In Mandelsloh führt der amtierende Ortsbürgermeister Günter Hahn die Kandidatenliste der UWG für den zukünftigen Ortsrat an. Mit ihm bewerben sich Fritz Helmut Heinemann, Antje Bergmann (beide aus Amedorf), Heike Biere (Evensen), Hendrik Fuhrwerk (Niedernstöcken), Christoph Lietzau (Lutter), Katrin Störmer (Brase) und Natascha Nölting (Stöckendrebber) um einen Sitz im Ortsrat.

„Wir haben großen Wert auf eine paritätische Zusammensetzung des Teams gelegt“, sagt Günter Hahn. Erfahrene Kommunalpolitiker und neue Kandidaten zusammen. „Wichtig war uns dabei nicht nur Sach- und Fachkompetenz der Kandidaten zu bündeln, sondern sie auch aus fast allen Dörfern der Ortschaft zu nominieren“, so Hahn weiter, der als Ortsbürgermeister seine Arbeit im neuen Ortsrat mit dem Team weiterführen möchte und selbst in Mandelsloh lebt.

Von Kathrin Götze