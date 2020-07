Neustadt

Ein 18-jähriger Mann aus Bordenau wurde von zwei bislang unbekannten Tätern am Freitag, 17. Juli, gegen 0.35 Uhr, auf dem Bahnhofsvorplatz in Neustadt mehrfach geschlagen. Er erlitt erhebliche Gesichtsverletzungen – nun sucht die Polizei nach Zeugen für die Körperverletzung. Der junge Mann war laut Polizei mit Freunden in einem Bistro in der Nähe des Bahnhofs gewesen und hatte dieses allein verlassen, um sich auf den Weg nach Hause zu machen. Nach dem Angriff stürzte das Opfer bewusstlos vor dem Bahnhofsgebäude zu Boden.

Dort fanden ihn seine Freunde. Ein herbeigerufener Rettungswagen brachte das Opfer anschließend in das Neustädter Krankenhaus. Weil der junge Mann keine Hinweise geben kann sucht die Polizei nun Zeugen. Die können sich unter Telefon (0 50 32) 9 55 91 15 melden.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Neustadt lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Mirko Bartels