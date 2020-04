Klinikum Neustadt versorgt zehn Corona-Patienten

Neustadt

Seit Wochen hat sich das Klinikum Neustadt darauf vorbereitet, schlimmstenfalls auch einen Ansturm von Patienten zu bewältigen, die mit dem neuen Coronavirus infiziert sind und behandelt werden müssen. Klinikumssprecher Bernhard Koch gibt einen Überblick zur aktuellen Lage: „Stand Dienstag hatten wir im Klinikum Neustadt einen Patienten mit einem Verdacht auf eine Corona-Infektion und zehn bestätigte Fälle“, berichtet er, „von diesen insgesamt elf Patienten mussten zwei beatmet werden.“ Patienten aus anderen, stärker vom Virus betroffenen Regionen seien bislang nicht nach Neustadt verlegt worden.

Ruhe vor dem Sturm?

Der Eindruck einer Art Ruhe vor dem Sturm sei nicht ganz falsch, sagt Koch. Man habe sich in jüngster Zeit gut vorbereitet, bisher sei der aktuelle Versorgungsbedarf gut abbildbar. In Bereichen, die derzeit weniger beansprucht sind, weil nicht dringliche planbare Operationen verschoben sind, könnten Beschäftigte jetzt zum Beispiel Überstunden mit Freizeitausgleich abbauen. „Wir müssen allerdings auch mit deutlich steigenden Zahlen rechnen, sodass wir unsere Personaleinsatzpläne entsprechend flexibel halten“, betont Koch.

Die Materialversorgung laufe: „Wir haben derzeit einen Bestand an Schutzausrüstungen, der bei einem konstanten Verbrauch für mehrere Wochen reichen würde“, sagt Koch. Allerdings sei davon auszugehen, dass sich der Verbrauch in nächster Zeit erhöhen werde. Man setze alles daran, ausreichend Nachschub zu beschaffen. Derzeit bewegten sich auch nicht seriöse Anbieter auf dem Markt, sagt Koch noch. Den Experten gelinge es aber, diese früh zu identifizieren. Es sei zu beobachten, dass sich die Preise am steigenden Bedarf orientieren.

Kapazität für Beatmung kann erhöht werden

Im Normalbetrieb hat die Intensivstation in Neustadt 15 Betten in Betrieb, davon sind zehn zur Beatmung ausgestattet. Aufgrund der Verschiebung von planbaren und nicht dringenden Eingriffen habe die Intensivstation zurzeit höhere Kapazitäten frei als üblich, sagt Koch. „Bei Bedarf können wir kurzfristig die Beatmungskapazität auf die gesamte Station vergrößern und sowohl die weiterhin anfallenden Notfälle wie auch etwa zehn Corona-Patienten versorgen“, sagt Koch. Es gebe außerdem Überlegungen, mittelfristig mit zusätzlichen Geräten eine noch größere Kapazität zu schaffen.

