Neustadt

Häusliche Gewalt ist ein Alltagsphänomen, auch in Neustadt. Doch die Dunkelziffer ist hoch: Oft haben Betroffene Hemmungen, die Tat anzuzeigen. Um ihnen auch Jahre später diese Option noch offenzuhalten, hat sich das Klinikum Neustadt dem von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) initiierten landesweiten Netzwerk ProBeweis angeschlossen. Das beinhaltet, dass speziell geschultes medizinisches Fachpersonal die Verletzungen und andere Befunde auf gerichtsverwertbare Weise dokumentiert.

Das Projekt läuft inzwischen seit mehr als drei Jahren, bisher werde die Möglichkeit fünf- bis achtmal jährlich in Anspruch genommen, berichtet Klinikumssprecher Nikolaus Gerdau. Einen eindeutigen Trend könne man bisher nicht ablesen. Experten befürchten, dass mit dem Lockdown wegen der Corona-Pandemie die Zahl der Übergriffe steigt. Die Polizei meldet weniger Anzeigen – das bereitet den Fachleuten allerdings eher Sorge, als dass es sie beruhigen würde.

Das Angebot im Klinikum steht. „Für gewöhnlich kommen Patientinnen, die Opfer häuslicher Gewalt geworden sind, zu uns in die Notaufnahme“, sagt Christoph Schaller, stellvertretender pflegerischer Leiter der Notaufnahme in Neustadt. Die typischen Verletzungen sind Blutergüsse, in schwereren Fällen auch Platzwunden. „Man darf nicht vergessen, dass solche Verletzungen oft weniger bis gar nicht sichtbar sind“, sagt Schaller.

Aussprache mit medizinischem Personal kann schon helfen

Dennoch brauche der Patient oder die Patientin nicht zu zögern, die Beweisspuren zunächst einmal dokumentieren zu lassen, unabhängig davon, ob ein Verfahren folgen soll. „Manchmal reicht nach erlebter Gewalt schon der erste Schritt, nämlich, mit einer anderen Person in einem vertraulichen Rahmen über das Geschehen reden zu können“, sagt der Krankenpfleger.

Auch Frauen, die Opfer sexueller Gewalt geworden sind, können das Hilfsangebot in Anspruch nehmen. Sie werden auf der gynäkologischen Station behandelt. Oberärztin Lavin Mohamad sagt: „Spermien sind nur höchstens 72 Stunden nachweisbar. Wenn eine Anzeige gegen den Täter nicht gänzlich ausgeschlossen wird, ist es für die Betroffene wichtig, sich in diesem Zeitraum vertraulich an uns zu wenden, damit wir sie unterstützen und mit ProBeweis die Befunde sichern können.“

MHH stellt Ausrüstung und schult Personal

Um das Team am Klinikum Neustadt fachgerecht zu schulen, bietet die MHH regelmäßige Präsenzfortbildungen an, in denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lernen, worauf sie bei Untersuchungen achten müssen, um strafrechtlich verwertbares Beweismaterial sichern zu können. Zudem stellt die MHH dem Team sogenannte Notfall-Kits zur Verfügung. Diese enthalten unter anderem Abstrichtupfer, Urinröhrchen oder Messutensilien zur Ausmessung von Wunden oder Blutergüssen.

Das Projekt ProBeweis wird gefördert vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung. Betroffene können sich telefonisch an die Zentrale Notaufnahme, Telefon (05032) 881212, oder an die Gynäkologische Klinik, Telefon (05032) 885200, im Klinikum Neustadt wenden.

Von Kathrin Götze