Das Klinikum Neustadt verzeichnet mit 29 Patientinnen und Patienten noch immer eine hohe Zahl an Covid-19-Erkrankten. Für die nächste Woche ist aber bereits die Rückkehr zum Corona-Regelbetrieb geplant.

Das Klinikum Neustadt will in wenigen Tagen in den eingeschränkten Normalbetrieb zurückkehren. Quelle: Kathrin Götze